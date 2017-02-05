05 Şubat 2017 Pazar9 C.Evvel 1438
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Meral Akşener'in referandum sonucu tahmini

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MHP'den ihraç edilen Meral Akşener, "Bu anayasaya 'hayır' denilmesini sağlayacağız. Benim inancım tamdır. Bütün araştırmalar 59-56-57 gibi rakamlarla 'hayır' şeklinde" dedi.
Meral Akşener'in referandum sonucu tahmini
Meral Akşener'in referandum sonucu tahmini Meral Akşener'in referandum sonucu tahmini Meral Akşener'in referandum sonucu tahmini

Meral Akşener, Yalova'da kendisini destekleyenler tarafından, Raif Dinçkök Kültür Merkezi Salonu'nda düzenlenen 'Milli iradenin önemi' toplantısında konuştu.

Yalova’ya hayırlı iş için geldiğini belirten ve nisan ayında yapılacak referanduma değinen Akşener, şunları söyledi:

"SON DERECE SAKINCALI"

"Bir referandum süreciyle karşı karşıyayız. 'Milletten korkmayın' deniliyor. Elbette ki biz milletimizden korkmuyoruz. Biz milletimizin vereceği karara sonuna kadar saygı duyup itaat edeceğiz. Ama 'milli irade' diyenler, 'milli iradenin öneminden' bahsedenler, milletin iradesini baş tacı ettiğini söyleyenler bir referanduma gidiliyor. Elbette bu referandumun yanında olup ‘evet’ diyenler olacaktır. Elbette bu referandumda geçecek olan anayasa değişikliği, Türkiye için, insanımız için, Türk dış politikası için ve hatta Türkiye’yi çok sevdiğini iddia edip tek bir kişinin yönetiminde çok daha hızlı hareket edilebileceğini iddia edenler için bile son derece sakıncalı. O iddia sahiplerini de yarın çok büyük zora sokacak bir anayasa değişikliği olduğunu ve buna geçit verilmemesi gerektiğini, hayırlı bir şekilde 'hayır' denilmesi gerektiğini herkese anlatacağız."

"24 SAAT HER BİRİMİZE SÖVEN NÖBETÇİ YAZAR KILIKLI, TROLLER OLUŞTU"

Konuşmasında, kendisi hakkındaki eleştirilere tepki gösteren Meral Akşener, “24 saat her birimize söven nöbetçi yazar kılıklı, troller oluştu. Ama iğnenin deliğinden geçmiş, demokrasi mücadelesinde darağacından çıkmış gelmiş, bu hazırunu korkutabilirler mi? Hayır, hayır, hayır" dedi.

Konuşması zaman zaman 'Başbakan Meral' sloganları ile kesilen Meral Akşener anayasa değişiklik teklifinin Türkiye için her konuda yanlış olduğunu görüşünü savundu. Anayasa değişikliğinin yanlışlığı millet ile paylaşmaya devam edeceklerini ifade eden Akşener, "Biz bu referandumda 'hayır' diyeceğiz ve hayırlı bir iş yapmış olacağız. Hanımefendilere sesleniyorum. Ellerimize kınalarımızı yakacağız, yola düşeceğiz. Kınalı ellerimizle İstiklal Savaşı'nda nasıl bir tavır koyduysak, milli mücadelede nasıl bir tavır koyduysak, aynı tavrı sergileyeceğiz. Bu anayasaya 'hayır' denilmesini sağlayacağız. Benim inancım tamdır. Bütün araştırmalar yüzde 59-56-57  gibi rakamlarla hayır şeklinde. Bir anayasa değişikliği yapılabilirdi ama toplumun tüm kesimleriyle konuşulması gerekirdi" dedi.

Meral Akşener'in geçtiğimiz aralık ayında Yalova'da yapmayı düşündüğü konferans, o gün MHP'nin Çınarcık ilçesinde yaptığı ilçe kongresi gerekçe gösterilerek iptal edilmişti.

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