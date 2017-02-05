05 Şubat 2017 Pazar9 C.Evvel 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “Peygamber, müminlere kendi canlarından daha yakındır…” (Azhâb, 6)
  • Hz. Enes (radıyallâhu anh): “Resülullah (aleyhissâlâtu vesselâm) ayakta içmeyi yasakladı” demişti. Kendisine:“Ya yemek? (Bu husustaki hüküm nedir)” diye soruldu.“Bu dâha şiddetle yâsâktır!” dedi veya şöyle dedi.“Bu dâhâ şerli, dâhâ kötü!”Müslim, Eşribe 113. (2024)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:36Güneş 08:04Öğle 13:25İkindi 16:07Akşam 18:33Yatsı 19:55
    • 9°C Adana
    • 2°C Adıyaman
    • 4°C Afyon
    • 11°C Ağrı
    • 4°C Amasya
    • 2°C Ankara
    • 8°C Antalya
    • 1°C Artvin
    • 9°C Aydın
    • 12°C Balıkesir
  • BIST: 88.390 1.14
  • Altın: 144,996 -0.69
  • Dolar: 3,6928 -1.23
  • Euro: 3,9848 -1.34

Sakalın bu faydasını ilk defa duyacaksınız!

»
Sakal erkekleri mikroplara karşı koruyor.Uzun, yoğun sakalların pis ve hijyenik olmadığı önyargısını bilim çürüttü.
Sakalın bu faydasını ilk defa duyacaksınız!
Sakalın bu faydasını ilk defa duyacaksınız! Sakalın bu faydasını ilk defa duyacaksınız! Sakalın bu faydasını ilk defa duyacaksınız!

 2013 yılında yapılan ve Journal of Hospital Infection adlı dergide yayınlanan bir araştırmaya göre sakalsız erkekler enfeksiyona karşı sakallı erkeklerden daha fazla risk altında.

Mashable'da yer alan habere göre erkek hastane çalışanları üzerinde yapılan araştırmada traş olmuş ve sakal bırakmış erkeklerden örnekler alındı. 408 çalışanın örnekleri incelendikten sonra traş olan erkeklerin MRSA isimli ölümcül olabilen hastane bakterisine karşı 3 kat daha fazla risk altında olduğu görüldü.

Traş olan erkeklerde bakteri daha fazla

Çalışmada şu açıklamalara yer verildi: "Bizim çalışmamızda sakalın bakteri riskini artırmadığı ortaya çıktı. Aksine traş olmuş erkeklerde bakteriye daha fazla rastlandı."

Cilt hasar gördüğü için bakteriye zemin hazırlıyor

Peki aradaki fark aslında nedir? Çalışmaya göre bunun nedenlerinden biri şu olabilir: Cilt traş sırasında mikrotravma yaşar ve ufak travmalar cilde zarar vererek bakterilerin oluşumuna zemin hazırlar.

Daha farklı araştırmacıların hipotezine göre ise sakallar kendi kendine enfeksiyon ile savaşabiliyor.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Sakalın bu faydasını ilk defa duyacaksınız!Sakalın bu faydasını ilk defa duyacaksınız!Sakal erkekleri mikroplara karşı koruyor.Uzun, yoğun sakalların pis ve hijyenik olmadığı önyargısını bilim çürüttü.
Türk araştırmacıdan çok önemli buluş!Türk araştırmacıdan çok önemli buluş!Türk bilim adamları, cep telefonunda bir damla kanla sağlık taraması yapabilecek yazılım geliştirdi.
Çocuklarınızı gripten böyle koruyabilirsinizÇocuklarınızı gripten böyle koruyabilirsinizBebek ve çocukları gripten korumanın yollarıKışın soğuk havaların etkisiyle bebek ve çocuklar salgın hastalıklar açısından risk grubunda yer alıyor. Peki onları gripten korumak için neler yapılmalı?
Çocuklarınızı miyop salgınından koruyunÇocuklarınızı miyop salgınından koruyunUzağı net görememe olarak tanımlanan ‘miyopi’ rahatsızlığının çocuklarda bir ‘salgın’ haline geldiği öğrenildi.
Bu bakteriyi hiçbir ilaç öldüremiyor!Bu bakteriyi hiçbir ilaç öldüremiyor!Gereksiz antibiyotik kullanımı sebebiyle bakteriler giderek güçleniyor. Bilinen tüm ilaçlara dirençli bakterilere bir yenisi daha eklendi. Hindistan kaynaklı bakteriyi hiçbir ilaç öldüremiyor
Her üç kişiden biri gripHer üç kişiden biri gripSağlık Bakanlığı, 17 ildeki 180 aile hekiminden aldığı hasta numunelerini analiz etti. Numunelerin yüzde 34.6’sında grip tespit edildi.
  • Muayeneye yüzde 60 ZAM!03 Ocak 2017 Salı 12:00
  • Bitki çaylarını bilinçli tüketin28 Aralık 2016 Çarşamba 16:46
  • Hastalıklardan korunmak için kivi yiyin28 Aralık 2016 Çarşamba 15:22
  • Tıp tarihinde bir ilk!26 Aralık 2016 Pazartesi 17:37
  • Bu öneriler kalbinizi koruyor26 Aralık 2016 Pazartesi 14:00
  • İşte Horlama ve uyku apnesi şikayeti olan dikkat!24 Aralık 2016 Cumartesi 10:46
  • Hastane muayene ücretlerine ne kadar zam geldi?15 Aralık 2016 Perşembe 10:38
  • ORTOPED’den hakemlerin taban sorununa çözüm09 Aralık 2016 Cuma 10:35
  • Sağlık Bakanlığı’ndan 'Cin Hastanesi' açıklaması05 Aralık 2016 Pazartesi 09:09
  • Sağlığınız için kara turp yiyin01 Aralık 2016 Perşembe 21:29
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri