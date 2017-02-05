Sakalın bu faydasını ilk defa duyacaksınız!

Sakal erkekleri mikroplara karşı koruyor.Uzun, yoğun sakalların pis ve hijyenik olmadığı önyargısını bilim çürüttü.

2013 yılında yapılan ve Journal of Hospital Infection adlı dergide yayınlanan bir araştırmaya göre sakalsız erkekler enfeksiyona karşı sakallı erkeklerden daha fazla risk altında.

Mashable'da yer alan habere göre erkek hastane çalışanları üzerinde yapılan araştırmada traş olmuş ve sakal bırakmış erkeklerden örnekler alındı. 408 çalışanın örnekleri incelendikten sonra traş olan erkeklerin MRSA isimli ölümcül olabilen hastane bakterisine karşı 3 kat daha fazla risk altında olduğu görüldü.

Traş olan erkeklerde bakteri daha fazla

Çalışmada şu açıklamalara yer verildi: "Bizim çalışmamızda sakalın bakteri riskini artırmadığı ortaya çıktı. Aksine traş olmuş erkeklerde bakteriye daha fazla rastlandı."

Cilt hasar gördüğü için bakteriye zemin hazırlıyor

Peki aradaki fark aslında nedir? Çalışmaya göre bunun nedenlerinden biri şu olabilir: Cilt traş sırasında mikrotravma yaşar ve ufak travmalar cilde zarar vererek bakterilerin oluşumuna zemin hazırlar.

Daha farklı araştırmacıların hipotezine göre ise sakallar kendi kendine enfeksiyon ile savaşabiliyor.