05 Şubat 2017 Pazar9 C.Evvel 1438
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Doğubayazıt Belediye Başkanı tutuklandı

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Terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan, aralarında Doğubayazıt Belediye Başkanı Özbay'ın da bulunduğu 7 kişi tutuklandı.
Doğubayazıt Belediye Başkanı tutuklandı
Doğubayazıt Belediye Başkanı tutuklandı Doğubayazıt Belediye Başkanı tutuklandı Doğubayazıt Belediye Başkanı tutuklandı

 Ağrı, İstanbul ve Şanlıurfa düzenlenen terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik  operasyonda gözaltına alınan, aralarında DBP'li Doğubayazıt Belediye Başkanı Murat Rohat Özbay, Başkan Yardımcısı Delal Tekdemir ile Belediye Meclis üyeleri M.E, Z.A.K, B.E, H.K. ve B.Ç'nin  emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, "terör  örgütü propagandası yapmak", "terör örgütüne yardım ve yataklık yapmak"  suçlamasıyla cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, Ağrı  merkezli İstanbul ve Şanlıurfa'da 23 Ocak'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonda  aralarında DBP'li Belediye Başkanı Özbay, Başkan Yardımcısı Tekdemir ile belediye  meclis üyelerinin de bulunduğu 14 şüpheli gözaltına alınmıştı. Dün adliyeye sevk  edilen 7 zanlıdan 5'i tutuklanmış, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest  bırakılmıştı.

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