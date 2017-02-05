05 Şubat 2017 Pazar9 C.Evvel 1438
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Cumhurbaşkanı Erdoğan dev projeye el koydu

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Türkiye'nin Antarktika kıtasında üs kurma projesini, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı üstlendi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan dev projeye el koydu
Cumhurbaşkanı Erdoğan dev projeye el koydu Cumhurbaşkanı Erdoğan dev projeye el koydu Cumhurbaşkanı Erdoğan dev projeye el koydu

Türkiye, Antarktika kıtasına üs kurma konusundaki çalışmalarını hızlandırıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, daha önce bazı üniversiteler ve STK'ların çalışmalar yaptığı bu konuda, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nı görevlendirdi.

YOL HARİTASI VE EYLEM PLANI BELİRLENDİ

Bakanlık, yol haritasını ve eylem planını belirledi. Bu yol haritasına göre, öncelikli olarak TÜBİTAK ve İTÜ'den bilim adamları ile uzmanların yer aldığı bir çalışma grubu oluşturulacak.

FİZİBİLİTE ÇALIŞMASI YAPILACAK

Türkiye'ye ait olacak üs için fizibilite yapacak olan heyet, Türkiye'nin nasıl, ne büyüklükte ve hangi konumda bilim üssü kurması gerektiğini netleştirecek. Heyet, Türkiye'nin bilimsel çalışmalarının yönünü, üs kurmak için gereken bilimsel ekipman ile yapı malzemelerini tespit edecek.

HEYET, KASIM AYINDA YOLA ÇIKACAK

Heyette; biyoloji, mühendislik, fizik, deniz bilimleri, jeofizik alanlarında uzmanlar olması bekleniyor. Bölgedeki hava kış aylarında eksi 80'leri bulduğu için heyet kasım ayında yola çıkacak.

YAKLAŞIK 1 YIL KALACAKLAR

Heyet, kıtada yaz döneminin yaşandığı 5 Kasım 2017 ve 15 Şubat 2018 tarihleri arasında kalacak.

Habertürk

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