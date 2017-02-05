05 Şubat 2017 Pazar9 C.Evvel 1438
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Çin'de "Bahar Bayramı" kutlamalarında 39 kişi öldü

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Çin'de "Bahar Bayramı" kutlamalarında 39 kişi öldü
Çin'deki "Bahar Bayramı" kutlamaları sırasında patlatılan havai fişek ve çatapatların neden olduğu yangınlarda, 39 kişinin öldüğü bildirildi.
Çin'de Çin'de Çin'de


Çin Kamu Güvenliği Bakanlığından, 27 Ocak-2 Şubat'ı kapsayan bir  haftalık Bahar Bayramı resmi tatili süresince, ülke genelinde 13 bin 796 noktada  yangın çıktığı, bu olaylarda 39 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.
 
Emniyet güçlerinin alışveriş merkezleri, tapınaklar, meydanlar ve fuar  alanlarında denetimlerini sıkılaştırması sonucu, can kayıplarının geçen yılın  aynı dönemine oranla yüzde 26,4, çıkan yangın sayısının ise yüzde 11,8 düştüğü  kaydedildi.
 
Geleneksel hayvan takvimine göre "Maymun Yılı"nı geride bırakarak  "Horoz Yılı"na girilen ülkede, yeni yıl kutlamalarında havai fişek ve çatapat  patlatmanın "kötü ruhları kovduğuna" inanılıyor.
 

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