İlginç Putin yorumu: Bizde de çok katil var!

ABD Başkanı Donald Trump, katıldığı bir televizyon yayınında çarpıcı açıklamalar yaptı.

ABD Başkanı Donald Trump, Fox News'ten Bill O'Reilly'e özel bir röportaj verdi.

Fox News, tamamı Pazar gecesi yayınlanacak olan röportajdan küçük bir bölümü sosyal medya hesaplarından takipçileriyle paylaştı.

Röportajın paylaşılan bölümünde Trump'ın Putin ile ilişkisi masaya yatırılıyor. Trump, O'Reilly'nin "Putin'e saygı duyuyor musunuz?" sorusunu olumlu yanıtlıyor ve nedenini şöyle açıklıyor; "Birçok insana saygı duyuyorum. Ama bu onunla birlikte hareket edeceğim anlamına gelmiyor. O ülkesinin lideri. Rusya'yla birlikte hareket etmenin, etmemekten daha iyi olduğunu düşünüyorum. Eğer Rusya, DEAŞ'a ve İslami terörizme karşı bizimle birlikte mücadele edecekse, bu iyi bir şey. Onunla beraber hareket edecek miyim? Hiçbir fikrim yok."

Trump'ın Putin hakkındaki olumlu sözlerinin ardından röportajı yapan O'Reilly, "Ama o bir katil. Putin bir katil." sözleriyle araya giriyor.

Trump ise bu sözlere, "Çok fazla katil var. Bizim de birçok katilimiz var. Ne düşünüyorsun? Ülkemizin masum olduğunu mu?"şeklinde yanıt verdi.

Trump'ın O'Reilly ile yaptığı röportajın tamamı Pazar akşam, ABD'nin çok izlenen spor organizasyonu Super Bowl'