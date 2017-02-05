05 Şubat 2017 Pazar9 C.Evvel 1438
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Trump'a bir şok daha: Reddedildi!

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Trump'a bir şok daha: Reddedildi!
ABD'deki temyiz mahkemesi Başkan Trump'un 7 ülkeye vize yasağının sürmesi talebini reddettiğini açıkladı.
Trump'a bir şok daha: Reddedildi! Trump'a bir şok daha: Reddedildi! Trump'a bir şok daha: Reddedildi!

ABD Adalet Bakanlığınca, Washington eyaleti Seattle kentinin Federal Yargıcı James Robart tarafından verilen, Başkan Donald Trump’ın yedi Müslüman ülkeye uyguladığı vize ve ülkeye giriş yasağını askıya alan karar temyiz edildi.

AP'nin haberine göre temyiz mahkemesi, Trump yönetiminin yasağın tekrar uygulanması yönündeki başvurusunu reddetti.

GÜLÜNÇ DİYE NİTELEMİŞTİ

Yargıç Robart’ın cuma günü aldığı karar, yönetim cephesinde tepki ile karşılanmıştı. Akşam saatlerinde Beyaz Saray yazılı bir açıklama ile kararı eleştirirken, cumartesi sabahı Trump, Twitter hesabından yargıcın kararını “gülünç” diye nitelendirmişti.

7 ÜLKEYİ YASAKLAMIŞTI

Trump geçen hafta cuma günü imzaladığı başkanlık kararnamesi ile Sudan, Irak, Suriye, İran, Libya, Yemen ve Somali vatandaşlarına vize verilmesi ve bu ülkelerden gelenlerin ülkeye alınmaması talimatını vermişti.

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