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Mehmet Özhaseki devreye girdi Fikirtepe'de ilk temel atılıyor

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Mehmet Özhaseki devreye girdi Fikirtepe'de ilk temel atılıyor
Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki’nin müdahalesinden sonra Fikirtepe'de hızlanan kentsel dönüşüm çalışmaları için yeni adımlar atılıyor.
Mehmet Özhaseki devreye girdi Fikirtepe'de ilk temel atılıyor Mehmet Özhaseki devreye girdi Fikirtepe'de ilk temel atılıyor Mehmet Özhaseki devreye girdi Fikirtepe'de ilk temel atılıyor

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Fikirtepe’de 5 Şubat 2017'de Başbakan Binali Yıldırım’ın da katılacağı “Fikirtepe Kentsel Dönüşüm Projesi Temel Atma Töreni” ile 15 yapı adasında çalışma başlatacak.

Fikirtepe’de düzenlenecek törenle ilgili açıklama yapan Bakan Özhaseki, “Fikirtepe'de yaşanan tıkanıklığı çözüyoruz. Sn. Başbakanımızın katılımıyla 5 Şubat’ta ilk temeli atacağız.” dedi.

"YAŞANAN SORUNLARI AŞIYORUZ"

Fikirtepe’de 13 adet yapı adasında temel atılacağını, 2 adet yapı adasında ise yıkım gerçekleştirileceğini kaydeden Bakan Özhaseki, tören kapsamında yıkım ve temel atma programına alınan adalarda projelerin tamamlanmasıyla; 9 bin 189 konut, 571 işyeri, 509 ofis olmak üzere 10 bin 269 adet bağımsız bölümün yapılacağını ifade etti.
Bakanlığının, Fikirtepe’de çözüm ortağı olarak devreye girdiğini hatırlatan Özhaseki, “Orada biz birkaç adada İller Bankası olarak ortaklık kurup, yaşanan sorunları aşıyoruz.” dedi.

YIL ORTASINA KADAR TÜM ADALARDA ÇALIŞMA BAŞLAYACAK

Fikirtepe’de 2017 yılı ortasına kadar tüm adalarda çalışmaların başlayacağını ifade eden Bakan Özhaseki, anlaşma olmayan yerler için de özel çalışmalar yapacaklarını ve bütün sorunları çözeceklerini vurguladı.

FİKİRTEPE KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ NEDİR?

Fikirtepe Kentsel Dönüşüm Projesi Temel Atma Töreni Hakkında:
Fikirtepe Bölgesi, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun kapsamında 09.05.2013 tarih ve 2013/4749 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile “RİSKLİ ALAN” ilan edilmiştir.

1/1000 ve 1/5000 ölçekli Fikirtepe ve Çevresi Uygulama/Nazım İmar Planı 02.08.2013 tarihinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylanmıştır. İmar planı notları 27.01.2014, 23.06.2014, 03.11.2014 ve 13.04.2015 tarihlerinde tadil edilmiştir. En son plan değişikliği Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 28.12.2016 tarihinde onaylanmış olup, 30.12.2016-28.01.2017 tarihleri arasında askıya çıkarılmıştır.

134 hektarlık bir alan büyüklüğüne sahip olan Fikirtepe Riskli Alanında ilan edildiği tarih itibariyle alanda toplam 6341 adet yapıda 17728 adet bağımsız bölüm bulunmakta olup, yaklaşık 47655 kişilik bir nüfus barındırmaktadır.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylanan 1/1000 ve 1/5000 ölçekli Fikirtepe ve Çevresi Uygulama/Nazım İmar Planına göre söz konusu riskli alanda 61 adet yapı adası bulunmaktadır. 
Bugüne kadar 61 adet yapı adasından, İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından 20 adet yapı adasında ruhsat düzenlenmiştir. Halihazırda ise 7 adet yapı adasının ruhsat başvuruları İl Müdürlüğüne intikal etmiş olup, ruhsata esas projelerin incelenmesi ve diğer işlemleri devam etmektedir.

Başbakan Sayın Binali Yıldırım ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Sayın Mehmet Özhaseki’nin teşrifleri ile Fikirtepe Bölgesinde yapılması planlanan tören kapsamında 13 adet yapı adasında temel atma, 2 adet yapı adasında yıkım gerçekleştirilmesi hedeflenmiştir.

Tören kapsamında yıkım ve temel atma programına alınan adalarda projesi tamamlandığında toplam; 9 bin 189 konut, 571 işyeri, 509 ofis olmak üzere 10 bin 269 adet bağımsız bölüm yapılacaktır.

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