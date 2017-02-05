05 Şubat 2017 Pazar9 C.Evvel 1438
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Yozgatlı pala dayının bıyıkları 46 santimetre

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Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde yaşayan Bahri Eröz, 46 santimetre uzunluğundaki bıyıklarını sadece oğluna kestiriyor.
Yozgatlı pala dayının bıyıkları 46 santimetre
Yozgatlı pala dayının bıyıkları 46 santimetre Yozgatlı pala dayının bıyıkları 46 santimetre Yozgatlı pala dayının bıyıkları 46 santimetre

8 yıldır bıyık uzatmaya devam ettiğini belirten ve bıyıklarının uzunluğu 46 santime varan ‘Pala dayı’ lakaplı Bahri Eröz, bıyıkları sayesinde Sarıkaya’nın tanınmış simalarından biri haline geldi.

"8 YILDIR UZATIYORUM, BANA PALA DAYI DİYORLAR"

Vatandaşların sevgi gösterisinde bulunup bol bol hatıra fotoğrafı çektirdiği Eröz, ömrü yettiği sürece bıyıklarını uzatacağını söyledi. Bahri Eröz, “8 yıldır bıyıklarımı uzatıyorum. Merakımdan dolayı ve bana Pala dayı dedikleri için bıyıklarımı uzatıyorum. Vatandaşlar Bahri dayı diye çok sever beni. Bıyıktan dolayı herkes bana Pala dayı der. Ömrüm yeterse uzayabildiği kadar uzasın” dedi. 

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"BIYIĞIM DURSUN, KELLEMİ ALSINLAR"

Bıyıklarına düzenli olarak bakım yaptırdığını söyleyen Eröz, “Bıyıkları kırmayacaksın, yağlayacak, tıraş ettireceksin. Bıyıkları kırarsan büyümez. Bıyıklarımı tararım, bakım verdiririm. Ben seviyorum. Bıyığım dursun, kellemi alsınlar. Vatandaşın bana Pala dayı demesi benim canımı alıyor. Kimseye özenmedim, hanım da çok sever. Bu bıyığı uzatacağım dedim uzattım ve uzatmaya da devam edeceğim” şeklinde konuştu.

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BIYIKLARINI SADECE OĞLUNA EMANET EDİYOR

Eröz’ün bıyıklarını emanet ettiği berber oğlu Niyazi Eröz ise, babasının bıyıklarının bakımının 2 saat sürdüğünü belirterek, “Babam iki güne bir gelir bıyıklarının bakımı için. Bıyıkların bakımını yaparım. Babam bıyığını çok seviyor. Biz de bıyıklarına çok özen gösteriyoruz. İki saatimizi alıyor babamın bıyığını düzeltip ayarlamamız” dedi.

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