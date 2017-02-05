05 Şubat 2017 Pazar9 C.Evvel 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “Peygamber, müminlere kendi canlarından daha yakındır…” (Azhâb, 6)
  • Hz. Enes (radıyallâhu anh): “Resülullah (aleyhissâlâtu vesselâm) ayakta içmeyi yasakladı” demişti. Kendisine:“Ya yemek? (Bu husustaki hüküm nedir)” diye soruldu.“Bu dâha şiddetle yâsâktır!” dedi veya şöyle dedi.“Bu dâhâ şerli, dâhâ kötü!”Müslim, Eşribe 113. (2024)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:36Güneş 08:04Öğle 13:25İkindi 16:07Akşam 18:33Yatsı 19:55
    • 15°C Adana
    • 6°C Adıyaman
    • 7°C Afyon
    • 11°C Ağrı
    • 8°C Amasya
    • 5°C Ankara
    • 14°C Antalya
    • 5°C Artvin
    • 10°C Aydın
    • 12°C Balıkesir
  • BIST: 88.390 1.14
  • Altın: 144,996 -0.69
  • Dolar: 3,6928 -1.23
  • Euro: 3,9848 -1.34

Başbakan Yıldırım: Uyan artık uyan!

»
Başbakan Yıldırım: Uyan artık uyan!
Başbakan Binali Yıldırım, Fikirtepe Kentsel Dönüşüm Projesi Temel Atma Töreni'nde konuştu.
Başbakan Yıldırım: Uyan artık uyan! Başbakan Yıldırım: Uyan artık uyan! Başbakan Yıldırım: Uyan artık uyan!

Başbakan Binali Yıldırım, Fikirtepe Kentsel Dönüşüm Projesi Temel Atma Töreni'ne katıldı. Kentsel dönüşüm ve mega projelerin devam edeceğini belirten Yıldırım Anayasa değişikliğine ilişkin konulara da değindi. CHP Genel Başkanı'na seslenen Yıldırım, "CHP, 'Bu bir rejim sorunudur' dedi.

Bu anayasa değişikliğine ne demesini beklersiniz? Ona da rejim sorunu dedi. Ey CHP, ey Kemal Bey; uyan artık. Türkiye rejimini seçti. 1923'te Cumhuriyeti ilan ettik. Cumhuriyeti daha da ileri taşıyacak yeni anayasayı milletmizin huzuruna getiriyoruz" ifadelerini kullandı. 

Başbakan Yıldırım'ın konuşmasının satırbaşları şöyle: 

"Buraya gelince 40 yıl öncesini hatırladım. Rahmetli babam arsa almıştı, oraya bir inşaat yaparken, buranın çamurlarını çok çiğnedik. Burayı karış karış bilirim, hemşehrilerimin sıkıntılarını bilirim. Yapılacak bu kentsel dönüşümle, Fikirtepe'de 13 adada tamamen, yepyeni bir şehir inşa edilecek. Bunun yanı sıra 2 adada da dönüşüm çalışmaları başlıyor. 

Kentsel dönüşüm projeleri hükümetimizin önemli icraatlarından biridir. 2002'de göreve geldiğimizde Türkiye'nin en önemli konularından biri de ev ihtiyacıydı. Büyük bir konut seferberliği başlattık. Kısa süre içerisinde Türkiye'nin her köşesinde konut projelerini hayata geçirmeye başladık. Gerek toplu konut, gerek kentsel dönüşüm çalışmalarında kararlılığımız aynen devam ediyor. 

Temelini attığımız her eser, her yeni proje vatandaşımızın işini, aşını, ekmeğini büyütüyor. İnsanlarımızın yaşam kalitesini artırmak en temel görevimizdir. Her yatırımla iş alanı sağlıyoruz, yeni istihdam alanı sağlıyoruz. Bu dev projelerle sadece bugünü değil, yarınlarımızı da inşa ediyoruz, geleceğimizi güvence altına alıyoruz.

Millete hizmetten, ekonomiyi büyütmekten başka hiçbir amacımız olmadı. Avrasya Tüneli ile Göztepe'den gireceksiniz, Yenikapı'dan çıkacaksınız. Biz laf üstüne laf koyanlardan olmadık, her zaman taş üstüne taş koyanlardan olduk. Millete hizmet yolunda yorulmadık, yılmadık. Birçok eseri ülkemize kazandırdık. Güzel İstanbul'a 7 eser kazandırdık. Ankara-İstanbul Hızlı Treni, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Marmaray, 3. Havalimanı yapılıyor, Avrasya Tüneli, İstanbul-İzmir Karayolu, Osman Gazi Köprüsü... Eserler kendini gösteriyor. 

ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ

Bu anayasa değişikliği nedir biliyor musunuz? Memlekette güzel bir iş olsa, faydalı bir iş olsa CHP hemen harekete geçer. Bunların hatırlayın, başörtü yasağını kaldıracağımız zaman 'Bu bir rejim meselesidir' dediler. Başörtü yasağını 28 Şubat kalıntısı vesayet uygulamalarını kaldırırken, CHP, 'Bu bir rejim sorunudur' dedi. Bu anayasa değişikliğine ne demesini beklersiniz? Ona da rejim sorunu dedi. Ey CHP, ey Kemal Bey; uyan artık. Türkiye rejimini seçti. 1923'te Cumhuriyeti ilan ettik. Cumhuriyeti daha da ileri taşıyacak yeni anayasayı milletmizin huzuruna getiriyoruz. Her ne kadar siz Meclis'te aslanlar gibi kürsü işgal ederek, ayak ısırarak bunu engellemeye çalışsanız da başaramadınız, şimdi söz milletindir, karar sizindir. 

Hayırcılara bakın ona göre karar verin. Bölücülüğe evet diyen, FETÖ'ye evet diyenlere bu millet nisanda referandumda dersini verecek. Bölücülerden de, FETÖ'cülerden de, vesayetçilerden de hesabını soracaktır. 

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
DSP'nin referandumdaki kararı belli olduDSP'nin referandumdaki kararı belli olduDSP Genel Başkanı Önder Aksakal, referandumda 'hayır' oyu kullanacaklarını söyledi.
Başbakan Yıldırım: Uyan artık uyan!Başbakan Yıldırım: Uyan artık uyan!Başbakan Binali Yıldırım, Fikirtepe Kentsel Dönüşüm Projesi Temel Atma Töreni'nde konuştu.
Huber Köşkü'nde sürpriz zirveHuber Köşkü'nde sürpriz zirveCumhurbaşkanı Erdoğan ile Başbakan Yıldırım, saat 14.00'te bir araya gelecek.
Meral Akşener'in referandum sonucu tahminiMeral Akşener'in referandum sonucu tahminiMHP'den ihraç edilen Meral Akşener, "Bu anayasaya 'hayır' denilmesini sağlayacağız. Benim inancım tamdır. Bütün araştırmalar 59-56-57 gibi rakamlarla 'hayır' şeklinde" dedi.
Bahçeli çağrı yaptı! Olağanüstü toplanıyorlarBahçeli çağrı yaptı! Olağanüstü toplanıyorlarMHP lideri Bahçeli, milletvekilleri ve MYK ve MDK üyelerini 10-12 Şubat'ta olağanüstü toplama kararı aldı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu resmen bombaladı!İçişleri Bakanı Süleyman Soylu resmen bombaladı!İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ağrı'nın Patnos ilçesinde kaymakamlığın ek binasının açılış törenine katıldı. Soylu burada sert açıklamalarda bulundu.
  • CHP'li Elif Doğan Türkmen istifa etti05 Şubat 2017 Pazar 08:54
  • AK Parti'de referandum seferberliği05 Şubat 2017 Pazar 08:22
  • Bakan Işık'tan Yunan Bakan'a sert tepki05 Şubat 2017 Pazar 07:15
  • Cemil Çiçek resti çekti: Rejim falan değişmiyor!04 Şubat 2017 Cumartesi 21:30
  • Destek çığ gibi büyüyor! Bir bir kararlarını açıkladılar04 Şubat 2017 Cumartesi 17:30
  • Binali Yıldırım'dan AK Partililere referandum hedefi04 Şubat 2017 Cumartesi 12:30
  • Başbakan Yıldırım: Kim yaptıysa büyük alçaklık yapmış04 Şubat 2017 Cumartesi 10:22
  • Dışişleri'nden Yunan Bakan'a çok sert tepki03 Şubat 2017 Cuma 21:58
  • CHP'li fatura rekortmeni vekil kararını açıkladı03 Şubat 2017 Cuma 21:57
  • Bakan Bozdağ'dan CHP'ye referandum uyarısı03 Şubat 2017 Cuma 18:00
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri