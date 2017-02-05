05 Şubat 2017 Pazar9 C.Evvel 1438
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Tartıştığı babasını av tüfeğiyle öldürdü

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Konya'da sigara içtiği için kendisini sopayla döven babasını av tüfeğiyle vurarak öldüren Mehmet Batuhan Avcı, tutuklandı.
Tartıştığı babasını av tüfeğiyle öldürdü
Tartıştığı babasını av tüfeğiyle öldürdü Tartıştığı babasını av tüfeğiyle öldürdü Tartıştığı babasını av tüfeğiyle öldürdü

Konya'da bir oto tamircisinde işçi olarak çalışan Mehmet Batuhan Avcı,  geçen cuma akşamı sigara içtiği için babası Musa Avcı ile tartıştı.

BABASI SOPAYLA DÖVDÜ

Tartışma sırasında baba Avcı, sopa ile oğlu Batuhan’ı döverek evden gitmesini istedi. Daha sonra da odasına gidip yattı. Sabah uyandığında evden kovduğu oğlu Mehmet Batuhan’ı yatağında gören Musa Avcı, iddiaya göre eline aldığı sopayla, uyuyan oğlunu dövmeye başladı.

AV TÜFEĞİYLE ATEŞ ETTİ

Mehmet Batuhan da, babasından kurtulmaya çalışırken evdeki ruhsatsız av tüfeğini aldı. Tüfeği babasına doğrultan Mehmet Batuhan Avcı, "Yeter, dur artık" diye uyarmasına rağmen üzerine gelen babasına ateş etti. Göğsünden vurulan Musa Avcı, olay yerinde hayatını kaybetti. Gözaltına alınan Mehmet Batuhan Avcı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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