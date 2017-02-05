Hüseyin Gülerce'den 'Fetullah Gülen intihar edebilir' iddiası

Beyaz TV'de katıldığı programda gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan gazeteci Hüseyin Gülerce dikkat çeken bir iddiada bulundu.

Gülerce 'ABD Başkanı Trump, Fetullah Gülen'in iadesini onaylarsa Fetullah Gülen intihar edebilir' dedi.

FETHULLAH GÜLEN İNTİHAR EDERSE ŞAŞIRMAM

Mağduriyet edebiyatı yapanların 'Fetullah Gülen'in dava için intihar edilebilir' sözüne bile itiraz etmediğini söyleyen Hüseyin Gülerce şunları söyledi; Fetullah Gülen'in kendisi intihar edebilir. Gülen başkalarına intiharı tavsiye ediyor... Ederken de ne diyor: Dava için gerekirse hayatınızı feda edebilirsiniz... İntihar edebilirsiniz diyor. Bu kendisi için de geçerli...

TRUMP GÜLEN'İ İADE EDERSE...

ABD Başkanı Trump Türkiye'nin gönderdiği belgelerle Gülen'i iade etmeye kalkabilir... Tutuklamaya kalkabilir... Ve Fethullah Gülen intihar edebilir. Fetullah Gülen intihar ederse ben şaşırmam neden? çünkü intiharı kendisi tavsiye etti