Eserin anonim değil, Osman Şan’a ait olduğunu söyleyen mirasçılardan Nida Şan’ın, İstanbul 3. Fikir ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’nde açtığı tazminat davası sonuçlandı. Mahkeme, Şan Ailesi’ni haklı bularak, BKM’nin söz konusu eseri izinsiz kullanması nedeniyle, aileye 30 bin TL maddi ve 5 bin TL manevi tazminatı faiziyle ödemesine karar verdi.
05 Şubat 2017 Pazar9 C.Evvel 1438
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Kural ve Cemcir izinsiz kullanmış
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