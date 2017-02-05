Ozancan Kökçü, Premier Lig'e adım adım ilerliyor... Feyenoord ile sözleşmesi sene sonu bitecek olan 18 yaşındaki Türk futbolcu için Premier Lig'in köklü takımlarından Tottenham ve Everton'ın ciddi şekilde ilgilendiği belirtildi. Aynı zamanda Emre Mor'un da menajeri olan Muzzi Özcan, İngiliz basınına konuşurken önemli açıklamalarda bulundu.
Genç yıldız için teklifler olduğunu kabul eden Özcan, ''İngiltere, Hollanda ve Almanya'dan ciddi teklifler alıyoruz. Tottenham, Everton ve birkaç Alman kulüp Ozancan ile konuştu. Tottenham en ciddi olan takım görüntüsünde. Önümüzdeki haftalarda geleceğini şekillendirecek.'' sözlerini kullandı.
MİLLİ TAKIMA HENÜZ KARAR VERMEDİ
10 numara pozisyonunda oynayan Ozancan Kökçü'nin Milli Takım tercihi de merak konusu. 18 yaşındaki futbolcu Türkiye, Azerbaycan veya Hollanda Milli Takımı'nda oynayabilir. Türkiye ve Azerbaycan'ın Ozancan'a teklifte bulunduğu, ancak genç yıldızın henüz kararını vermediği belirtildi.
Kökçü, geçen sezon Hollanda Ligi ekiplerinden Groningen'den Feyenoord'a transfer olmuştu. Her iki ayağını da kullanabilen genç futbolcu, Hollanda U19 Ligi'nde Feyenoord formasıyla 12 maça çıkıp 2 gol kaydetti.
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Premier Lig onun peşinde! Yeni Emre Mor
Ozancan Kökçü, Premier Lig'e adım adım ilerliyor... Feyenoord ile sözleşmesi sene sonu bitecek olan 18 yaşındaki Türk futbolcu için Premier Lig'in köklü takımlarından Tottenham ve Everton'ın ciddi şekilde ilgilendiği belirtildi. Aynı zamanda Emre Mor'un da menajeri olan Muzzi Özcan, İngiliz basınına konuşurken önemli açıklamalarda bulundu.
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