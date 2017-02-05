05 Şubat 2017 Pazar9 C.Evvel 1438
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Soğanlar depolarda kaldı

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Soğanlar depolarda kaldı
Ankara'nın Polatlı ilçesindeki çiftçiler Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından destek istedi
Soğanlar depolarda kaldı Soğanlar depolarda kaldı Soğanlar depolarda kaldı

Soğan üretiminin yapıldığı Ankara'nın Polatlı ilçesinde çiftçilerin mahsulleri depolarda kaldı. Polatlı ilçesinde çiftçilerin ürettiği soğanlar depolarda kaldı. Sokağa atılan çürümüş soğanlar ise hayvanlara yem oldu. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından bu alanda yeterli desteği göremediklerini belirten çiftçiler, pazar yeri temin edilmediğini, artan mazot fiyatlarının olumsuz etkilediğini ve kar elde edemediklerini iddia ederek, Bakanlıktan destek istediler. Böyle giderse soğanların hepsinin çürüyeceğini ve mahsulden kar elde edemedikleri gibi çöpe atılması için hamala da para ödemek zorunda kalacaklarını söyleyen çiftçiler, yaşadıkları zorlukları anlattılar. Başka yapacak işi ve geçim kaynağı olmadığını söyleyen çiftçi Hulusi Çoban, "Türkiye'de şu anki durumda üretici olma da ne olursan ol. Cebimizden çıkan para geri girmiyor. Örneğin bu sene soğan 30-40 kuruş maliyeti var ama 25 kuruşa satamıyoruz. Benim depomda duruyor, şuanda kimse almıyor. Yumurta falan satarak para biriktirip hamal tutarak mahsulleri çöpe attıracağız, geriye yapacak bir şey kalmadı. Bakanlığın bir pazar kurması veya kooperatif kurmasını gerekir ama yok. Çiftçinin elinden tutan yok. dolar yükseldi, mazota zam diyorlar, iyi güzel de biz ne yapacağız. Benim bu yaştan sonra yapacak bir işim yok ki, esnaflık yapamam, dükkan açamam, alışveriş yapamam. İyi kötü toprakla uğraşıyoruz. Biz uğraşmasak siz ne yiyeceksiniz? Biz buğdayı, soğanı üretmezsek ne yiyeceksiniz? Soğansız yemek yapabilir misiniz, yapılır ama tadı olmaz. Çiftçinin hali perişan. Markette 25 kuruşa alınıp 1 TL'ye satılıyor, köylünün hep zararına gidiyor. Mazot ucuz verilsin köylüye. Denizcilere, gemisi olana veriliyor, bizim de gemimiz bu işte. Ekmek teknemiz bu" ifadelerini kullandı.

"EKTİĞİMİZİN HEPSİ ZARAR"

Çiftçi Hidayet Kökçesöz ise, bu yıl satabilenlerin zararına sattığını, satamayanların da atacağını dile getirdi. "Biz çiftçiyiz mecbur ekiyoruz, sonunda ne olacağını bilmiyoruz. Bakanlığın da bir desteğini göremiyoruz. Bu mahsuller çürüdüğünde biz parasıyla çöpe attırıyoruz" diyen Kökçesöz, yaşadıkları zorlukları ifade etti.

Soğandan hiçbir gelir elde edemediklerini söyleyen çiftçi Galip Gezer de, soğanı ektiklerini ama hiçbir zaman kar elde edemediklerini, toptancının kazandığını, ekicinin hiçbir zaman para kazanmadığını vurguladı. "Biz toptancıya çalışıyoruz, ektiğimizin hepsi zarar" diyen Gezer, çiftçinin hiçbir zaman istediğini alamadığını, ürünü ekip, kaldırıp depoya koyduklarını ve sonra depoda soğanların filizlenip yarısını çöpe attıklarını ve en az 700 TL zararları olduğunu söyledi.

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Soğanlar depolarda kaldıSoğanlar depolarda kaldıAnkara'nın Polatlı ilçesindeki çiftçiler Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından destek istedi
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