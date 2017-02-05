05 Şubat 2017 Pazar9 C.Evvel 1438
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Dünyanın en uzun uçuşu başladı!

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Dünyanın en uzun uçuşu başladı!
Katar Hava Yolları'nın Boeing 777 yolcu uçağı Katar´ın başkenti Doha'dan Yeni Zelanda'nın Auckland kentine, 16 saat 20 dakika sürecek uçuş için yerel saatle 05.10´da havalandı.
Dünyanın en uzun uçuşu başladı! Dünyanın en uzun uçuşu başladı! Dünyanın en uzun uçuşu başladı!

Katar Hava Yolları´na ait Boeing 777 yolcu uçağı bu sabah şimdiye kadar gerçekleştirilen dünyanın en uzun direkt uçuşuna başladı.

Katar Hava Yolları'nın Boeing 777 yolcu uçağı Katar´ın başkenti Doha´dan Yeni Zelanda´nın Auckland kentine, 16 saat 20 dakika sürecek uçuş için yerel saatle 05.10´da havalandı.

Havacılık uzmanları daha bir kaç yıl öncesine kadar Avrupa´dan Uzakdoğu´ya uçmak için bir çok aktarma yapmak zorunda olunduğunu, gelişmenin muhteşem olduğunu belirtiyor. Uzmanlara göre havayolu şirketleri bir kerede en fazla sayıda yolcu taşımak yerine, daha sık tarife, biraz daha küçük uçaklarla direk uçuş yapmanın önemini anlamış durumdalar.

Şimdiye kadar gerçekleştirilecek dünyanın en uzun uçuşun yolcuları, yolculuk sırasında Dubai ve Umman´ı katedip, Hindistan'ın güney ucundan geçip, Hint Okyanusu üzerinden Yeni Zelanda´nın Auckland kentine ulaşacaklar. Yolculuk sırasında 10 zaman diliminden geçilecek.

Uzun uçuş planlayan havayolu şirketlerinden Avustralya´nın Qantas Havayoları da Londra´dan Avustralya´nın Perth kentine 17 saat sürecek uçuşlarına 2018 yılında başlayacak.

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