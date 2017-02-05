05 Şubat 2017 Pazar9 C.Evvel 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “Peygamber, müminlere kendi canlarından daha yakındır…” (Azhâb, 6)
  • Hz. Enes (radıyallâhu anh): “Resülullah (aleyhissâlâtu vesselâm) ayakta içmeyi yasakladı” demişti. Kendisine:“Ya yemek? (Bu husustaki hüküm nedir)” diye soruldu.“Bu dâha şiddetle yâsâktır!” dedi veya şöyle dedi.“Bu dâhâ şerli, dâhâ kötü!”Müslim, Eşribe 113. (2024)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:36Güneş 08:04Öğle 13:25İkindi 16:07Akşam 18:33Yatsı 19:55
    • 16°C Adana
    • 6°C Adıyaman
    • 7°C Afyon
    • 12°C Ağrı
    • 10°C Amasya
    • 5°C Ankara
    • 13°C Antalya
    • 8°C Artvin
    • 12°C Aydın
    • 13°C Balıkesir
  • BIST: 88.390 1.14
  • Altın: 144,996 -0.69
  • Dolar: 3,6928 -1.23
  • Euro: 3,9848 -1.34

Tarihi çağrıya destek gecikmedi!

»
Tarihi çağrıya destek gecikmedi!
Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı "Komşunu Al Gel" kampanyasına destek verdiklerini bildirdi.
Tarihi çağrıya destek gecikmedi! Tarihi çağrıya destek gecikmedi! Tarihi çağrıya destek gecikmedi!

TÜROFED Başkanı Ayık, "Sektör olarak kampanyaya gereken desteği vereceğiz. Kampanyanın yoğun bir tanıtım kampanyası yapmamız ve hemşehri derneklerini de etkin bir şekilde kullanmamız gerekiyor." dedi.

Ayık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yurt dışındaki gurbetçilere çağrıda bulunarak, "Komşunu Al Gel" kampanyası başlatmasına ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, projeye sonuna kadar sahip çıkacaklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu kampanyayı himayelerine almasının kendileri için önemine dikkati çeken Ayık, kampanyanın daha etkin hale gelmesi için ne gibi enstrümanları devreye sokmaları gerektiği konusunda bakanlık ve sektör temsilcileri ile çalışma yapacaklarını kaydetti.

Ayık, "Sektör olarak kampanyaya gereken desteği vereceğiz. Kampanyanın yoğun bir tanıtım kampanyasını yapmamız ve hemşehri derneklerini de etkin bir şekilde kullanmamız gerekiyor. Önümüzdeki günlerde bu projeyi hayata geçirecek, canlı tutacak, destekleyecek faaliyetlerde bulunacağız." diye konuştu.

Ayık, 2017 yılının bir önceki yıla göre daha olumlu geçeceğine inandıklarını ve yeni yılın ilk göstergelerinin de olumlu olduğunu ifade etti. Ayık, Rusya pazarından gelen turistlerin de kendilerini memnun ettiğini vurguladı.

"BU ÇAĞRI OLUMLU SONUÇ VERECEKTİR"

Bodrum Otelciler Derneği (BODER) Başkanı Halil Özyurt da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, turizmin gelişmesi anlamında güzel bir proje başlattığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gurbetçilerin düğün, nişan, sünnet gibi organizasyonlarını da turizm kentlerinde yapmasını istediğini hatırlatan Özyurt, "Orada yaşayan insanların Türkiye'deki güzellikleri yansıtmalarını istedi, bir çağrı yaptı ve kampanya başlattı. Bu çağrı olumlar sonuçlar verecektir." dedi.

Turizmci Ramazan Gümüşhan, dünyanın global terör tehdidi altında zor bir dönemden geçtiğini ve küresel sorunların yansımalarının Türkiye'yi de etkilediğini ifade etti.

Çalış Turizm ve Tanıtma Derneği (ÇALIŞ-DER) Başkanı Mete Ay, turizm ile ilgili yapılan tüm hamlelerin olumlu ve geri dönüşü olan adımlar olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kampanyasını desteklediklerini belirten Ay, "Yurt dışında yaşayan çok fazla vatandaşımız var. Onların komşularıyla gelmesi bir ailenin yanında 5-6 hane daha getirmesi demektir. Bu da turizm sektörünü daha da hareketlendirecektir. Bu kampanya bize 2017 sezonunda umut oldu." dedi.

Güney Ege Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (GETOB) Başkanı Bülent Bülbüloğlu, konaklama sektörünün sıkıntılı bir dönemden geçtiğini söyledi.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Rusya ile anlaşma onları uçurduRusya ile anlaşma onları uçurduRusya ile Türkiye arasında, "uçak krizinden" sonra gerilen ilişkilerin normalleşme sürecine girmesi Borsa İstanbul'da turizm ve gıda sektörü hisselerine ralli yaptırdı.
70 iş adamının dosyası tekrar açılıyor70 iş adamının dosyası tekrar açılıyorFETÖ soruşturması kapsamında 28 Temmuz'da gözaltına alınan 70 iş adamının dosyası yeniden açılıyor.
Tarihi çağrıya destek gecikmedi!Tarihi çağrıya destek gecikmedi!Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı "Komşunu Al Gel" kampanyasına destek verdiklerini bildirdi.
Bakan Işık'tan "Pardus" çağrısıBakan Işık'tan "Pardus" çağrısıMilli Savunma Bakanı Fikri Işık, tüm kamu kurumları ve vatandaşları milli işletim sistemi Pardus'u kullanmaya davet etti.
ÖTV ve KDV indirimi sonrası etiketler değiştirildiÖTV ve KDV indirimi sonrası etiketler değiştirildiBeyaz eşya ve mobilyadaki ÖTV ve KDV indirimi, mağazalarda etiketlere yansımaya başladı.
Soğanlar depolarda kaldıSoğanlar depolarda kaldıAnkara'nın Polatlı ilçesindeki çiftçiler Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından destek istedi
  • Bileziklerini bozdurup iş kurdu! Şimdi 35 ülkeye satıyor05 Şubat 2017 Pazar 12:30
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan dev projeye el koydu05 Şubat 2017 Pazar 11:09
  • Kriz söylentilerini tokat gibi cevaplayan 10 madde05 Şubat 2017 Pazar 08:26
  • ABD'li şirket o ilde altın aramaya geliyor04 Şubat 2017 Cumartesi 19:30
  • Vergisini düzenli ödeyene indirim yolda04 Şubat 2017 Cumartesi 13:00
  • İşsizin sağlık hizmetini devlet karşılıyor04 Şubat 2017 Cumartesi 10:08
  • Türkiye'ye karşı operasyona onlar da katıldı04 Şubat 2017 Cumartesi 09:55
  • Dev proje için keşfe çıktılar!04 Şubat 2017 Cumartesi 08:25
  • O ürünlerde ÖTV sıfırlandı03 Şubat 2017 Cuma 14:30
  • Otomotivde 5.5 yılın rekoru kırıldı!03 Şubat 2017 Cuma 13:30
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri