05 Şubat 2017 Pazar9 C.Evvel 1438
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70 iş adamının dosyası tekrar açılıyor

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70 iş adamının dosyası tekrar açılıyor
FETÖ soruşturması kapsamında 28 Temmuz'da gözaltına alınan 70 iş adamının dosyası yeniden açılıyor.
70 iş adamının dosyası tekrar açılıyor 70 iş adamının dosyası tekrar açılıyor 70 iş adamının dosyası tekrar açılıyor

Bursa'da FETÖ/PDY yapılanmasına yönelik operasyonda 28 Temmuz'da gözaltına alınan işadamları Celal Sönmez, Ali Cem Sönmez, Cemil Sönmez, Osman Sönmez, Ufuk Civelek, Hilmi Gülcemal, Feridun Kahraman, Ali Kemal Turhan ve Turan Boztepe'nin de aralarında bulunduğu 70'e yakın işadamının dosyası yeniden açılıyor.

İddiaya göre Bursa Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Bürosu'nun yaptığı operasyonda savcılık sorgusundan sonra serbest bırakılan bazı işadamlarının, yurtdışına para kaçırdıkları tespit edildi. Kaçırılan paraların bir bölümüyle Cannes, Monaco ve Londra'dan gayrimenkuller satın alındı. Dosyada ikinci bir dalganın başlayacağı öğrenildi. Emniyet ve istihbarat uçuş bilgileri, HTS kayıtları ve diğer delilleri araştırıyor.

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