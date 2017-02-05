05 Şubat 2017 Pazar9 C.Evvel 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “Peygamber, müminlere kendi canlarından daha yakındır…” (Azhâb, 6)
  • Hz. Enes (radıyallâhu anh): “Resülullah (aleyhissâlâtu vesselâm) ayakta içmeyi yasakladı” demişti. Kendisine:“Ya yemek? (Bu husustaki hüküm nedir)” diye soruldu.“Bu dâha şiddetle yâsâktır!” dedi veya şöyle dedi.“Bu dâhâ şerli, dâhâ kötü!”Müslim, Eşribe 113. (2024)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:36Güneş 08:04Öğle 13:25İkindi 16:07Akşam 18:33Yatsı 19:55
    • 16°C Adana
    • 6°C Adıyaman
    • 7°C Afyon
    • 12°C Ağrı
    • 10°C Amasya
    • 5°C Ankara
    • 13°C Antalya
    • 8°C Artvin
    • 12°C Aydın
    • 13°C Balıkesir
  • BIST: 88.390 1.14
  • Altın: 144,996 -0.69
  • Dolar: 3,6928 -1.23
  • Euro: 3,9848 -1.34

Rusya ile anlaşma onları uçurdu

»
Rusya ile anlaşma onları uçurdu
Rusya ile Türkiye arasında, "uçak krizinden" sonra gerilen ilişkilerin normalleşme sürecine girmesi Borsa İstanbul'da turizm ve gıda sektörü hisselerine ralli yaptırdı.
Rusya ile anlaşma onları uçurdu Rusya ile anlaşma onları uçurdu Rusya ile anlaşma onları uçurdu

Borsa İstanbul`da hesaplanan sektör endekslerinden gıda-içecek geçen ay yüzde 17,1 getiri sağlarken, turizm sektörüne yatırım yapanların ortalama kazancı da yüzde 12,3 oldu.

Türkiye ve Rusya arasındaki ilişkilerin, uçak krizinden önceki haline  hızla gelmeye başlaması, Rusya'ya ihracat rakamlarında ve Rusya'dan Türkiye'ye  gelen turist sayısında artış beklentilerine neden oldu. Astana'da Suriye  konusunda masadan ortak mutabakat ile kalkan iki ülke, piyasaların bu yöndeki  beklentilerini de güçlendirdi.

Rus uçağının Kasım 2015'te düşürülmesinden sonra iki ülke arasında  artan gerilimden en çok etkilenen sektörlerden olan turizm ve gıda-içecek şirket  hisselerinden hesaplanan endeksler, bu yılın ilk ayındaki yükseliş rallisi ile  Borsa İstanbul'un en çok kazandıran iki sektör endeksi oldu.

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinden gıda-içecek ocak  ayında yüzde 17,1 getiri sağlarken, turizm sektörüne yatırım yapanların ortalama  kazancı da yüzde 12,3 oldu. BIST 100 endeksi, yılın ilk ayında yüzde 10,4  yükseldi.

YAKLAŞIK YÜZDE 20 DEĞER KAYBETTİ

Konuyla ilgili AA muhabirine değerlendirmede bulunan Destek Yatırım  Araştırma Müdürü Murat Tufan, Rusya'nın, dış ticarette Türkiye'nin en önemli  partnerlerinden biri olduğunu, ticaret hacmi rakamlarına bakıldığında da ilk  5'teki yerini yıllardır koruduğunu söyledi.

Tufan, Rusya ile Türkiye arasında 2015'teki 24 milyar dolarlık ticaret  hacminin, Kasım 2015'teki hadisenin ardından yüzde 30'a yakın daralma  gösterdiğini ve 17 milyar doların altına gerilediğini, 2016'da da Rusya'ya  ihracatın bir önceki yıla göre yüzde 26 düştüğünü hatırlattı.

Rusya'ya ihracatta gıda ile içecek ürünlerinin ilk 3 sırada yer  aldığını, bu sektörlerdeki kar rakamlarının talepteki dalgalanmalara karşı çok  hassas olduğunu ifade eden Tufan, şunları kaydetti:

"2016'nın 3'üncü çeyreği itibarıyla görülen zayıf iç talep ortamı ile  birlikte Rusya'nın önemli tarım ürünlerinde ambargoya gitmesi, satış rakamları  üzerinden sektördeki şirketlerin bilançolarında zayıflamalara neden oldu. BIST  Gıda ve İçecek Endeksi, ilişkilerin zayıf olduğu bu dönemde yaklaşık yüzde 20  değer kaybetti."

Turizmin, Rusya ile Türkiye arasında önemli bir hizmet sektörü ve  Türkiye'deki milli gelirdeki pay açısından da kritik öneme sahip olduğunu  vurgulayan Tufan, Rus turistlerin toplam içindeki payının 2014'te yüzde 12 ve  2015'te yüzde 10 iken, geçen yıl yüzde 3,4'e kadar gerilediğini bildirdi.

Türkiye'yi tercih eden Rus turistlerin sayısında 2016'da bir önceki  yıla göre yüzde 76'lık daralma olduğunu belirten Tufan, "Doğal olarak, özellikle  hava yolları şirketlerimiz ile turizm alanında faaliyet gösteren otel ve  restoranlarımız gelişmelerden yara aldı. BIST Turizm endeksi, bu dönemde yüzde  25'e yakın zayıfladı." diye konuştu.

'RUSYA İLE SICAK TEMAS TURİZM, GIDA VE İÇECEK GİBİ SEKTÖRLERİ  KUVVETLENDİRECEK'

Murat Tufan, Rusya ile Türkiye arasında yeniden güçlenmeye başlayan  bağların turizm, gıda ve içecek sektörlerini önemli ölçüde destekleyebileceğini,  gelişmelerin işaretlerini aralık ayı verilerinde görmeye başladıklarını kaydetti.

Tufan, aralıkta Türkiye'nin Rusya'ya ihracatındaki düşüşün hız  kestiğini, Rusya'dan gelen vatandaşların sayısının ise 2016'da ilk defa aralık  ayında yükseliş gösterdiğini belirtti.

Rusya ile sıcak temasların, turizm, gıda ve içecek gibi sektörlere bir  güç getirdiğini, getirmeye de devam edebileceğini belirten Tufan, şöyle devam  etti:

"Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksinin 85,000 üzerinde kaldığı ve  Rusya ile ilişkilerimizin olumlu anlamda devam ettiği senaryoda, şu an 7.000  puanın altında dalgalanan turizm endeksinin 7,000-7,200 direncini kırarak  7,500'lere gidebileceğini söyleyebilirim. Aynı şekilde, gıda, içecek sektör  endeksinde 120.000 direncini kırabilir ise 127.000 seviyesine kadar hareket  görülebilir."

Tufan, bu yıl itibarıyla hükümet harcamaları ve özel sektöre verilen  teşviklerin büyüme anlamında Türkiye'nin ekonomik tablosunu kuvvetlendirdiğini ve  yatırımcının risk iştahını kabarttığını, bu senaryoda, bankacılık, ulaştırma ve  inşaat sektörlerinin ön plana çıktığını kaydetti.

Bankacılık sektöründe ucuzlayan hisselerle TCMB'nin sıkı para politika  adımlarının endeksi güçlü tutabileceği algısının bu sektör hisselerini cazip  kıldığını ifade eden Tufan, "Ulaştırmada da Rusya ile yeniden yeşeren ilişkiler  kendini gösteriyor. 2017'de turist sayımızda beklenen artış, havayolu şirketleri  üzerinden bu endeksi öne çıkarıyor. Bu sektörlerin yanı sıra devletin teşvik  planlarıyla birlikte Rusya'daki yatırımların artması ile inşaat sektörü de Borsa  İstanbul'da da primli bir yıl geçirebilir." değerlendirmesinde bulundu.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Rusya ile anlaşma onları uçurduRusya ile anlaşma onları uçurduRusya ile Türkiye arasında, "uçak krizinden" sonra gerilen ilişkilerin normalleşme sürecine girmesi Borsa İstanbul'da turizm ve gıda sektörü hisselerine ralli yaptırdı.
70 iş adamının dosyası tekrar açılıyor70 iş adamının dosyası tekrar açılıyorFETÖ soruşturması kapsamında 28 Temmuz'da gözaltına alınan 70 iş adamının dosyası yeniden açılıyor.
Tarihi çağrıya destek gecikmedi!Tarihi çağrıya destek gecikmedi!Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı "Komşunu Al Gel" kampanyasına destek verdiklerini bildirdi.
Bakan Işık'tan "Pardus" çağrısıBakan Işık'tan "Pardus" çağrısıMilli Savunma Bakanı Fikri Işık, tüm kamu kurumları ve vatandaşları milli işletim sistemi Pardus'u kullanmaya davet etti.
ÖTV ve KDV indirimi sonrası etiketler değiştirildiÖTV ve KDV indirimi sonrası etiketler değiştirildiBeyaz eşya ve mobilyadaki ÖTV ve KDV indirimi, mağazalarda etiketlere yansımaya başladı.
Soğanlar depolarda kaldıSoğanlar depolarda kaldıAnkara'nın Polatlı ilçesindeki çiftçiler Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından destek istedi
  • Bileziklerini bozdurup iş kurdu! Şimdi 35 ülkeye satıyor05 Şubat 2017 Pazar 12:30
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan dev projeye el koydu05 Şubat 2017 Pazar 11:09
  • Kriz söylentilerini tokat gibi cevaplayan 10 madde05 Şubat 2017 Pazar 08:26
  • ABD'li şirket o ilde altın aramaya geliyor04 Şubat 2017 Cumartesi 19:30
  • Vergisini düzenli ödeyene indirim yolda04 Şubat 2017 Cumartesi 13:00
  • İşsizin sağlık hizmetini devlet karşılıyor04 Şubat 2017 Cumartesi 10:08
  • Türkiye'ye karşı operasyona onlar da katıldı04 Şubat 2017 Cumartesi 09:55
  • Dev proje için keşfe çıktılar!04 Şubat 2017 Cumartesi 08:25
  • O ürünlerde ÖTV sıfırlandı03 Şubat 2017 Cuma 14:30
  • Otomotivde 5.5 yılın rekoru kırıldı!03 Şubat 2017 Cuma 13:30
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri