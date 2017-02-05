05 Şubat 2017 Pazar9 C.Evvel 1438
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Pakistan'da çığ:14 ölü

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Pakistan'da çığ:14 ölü
Pakistan'ın kuzeybatısında meydana gelen çığ felaketinde 14 kişi hayatını kaybetti.
Pakistan'da çığ:14 ölü Pakistan'da çığ:14 ölü Pakistan'da çığ:14 ölü

Hayber-Pahtunhva eyaletine bağlı Çitral ilçesi Belediye Başkanı  Mağfiret Şah, Afganistan sınırı yakınlarındaki Şerşal bölgesine çığ düşmesi  sonucu 6'sı çocuk 14 kişinin yaşamını yitirdiğini belirtti.

Şah, 14 kişinin cesedine ulaşıldığını ancak kurtarma ekiplerinin bölge  kırsalındaki arama çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle arama kurtarma çalışmalarının  güçlükle devam ettiğini dile getiren Şah, şimdiye kadar 11 kişinin kurtarıldığını  söyledi.

Şah, bölgede 3 gündür aralıksız süren kar yağışı nedeniyle yüzlerce  kişinin güvenlikli yerlere sevk edildiğini bildirdi.

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