Donald Trump yönetimi GOP tarafından Afordable Health Care yasasının değiştirilmesi veya iptali için yapılan çalışmalar protesto edildi.
05 Şubat 2017 Pazar9 C.Evvel 1438
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Trump'ın yeni yasasına protesto!
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