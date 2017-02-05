05 Şubat 2017 Pazar9 C.Evvel 1438
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Rıza Kocaoğlu 'İçerde' devam edecek mi?

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Rıza Kocaoğlu 'İçerde' devam edecek mi?
Ekranların sevilen oyuncusu Rıza Kocaoğlu, gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Rıza Kocaoğlu 'İçerde' devam edecek mi? Rıza Kocaoğlu 'İçerde' devam edecek mi? Rıza Kocaoğlu 'İçerde' devam edecek mi?

Ekranların en iddialı dizilerinden 'İçerde'de Davut rolü ile izleyicilerin karşısına çıkan Rıza Kocaoğlu, alışverişte görüntülendi. 

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kocaoğlu, bu pazartesi yayınlanacak bölümde, vuruluyor. 


Diziye önümüzdeki bölümlerde devam edip etmeyeceği sorulan ünlü oyuncu, 'Belli değil' yanıtını verirken, izleyiciler pazartesi yayınlanacak bölümü büyük bir heyecanla bekliyor.

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