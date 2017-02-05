iPhone Hindistan'ı tercih etti

Trump'ın ABD'ye dön çağrısı yaptığı teknoloji devi Apple üretim adresini değiştiriyor. Apple, Hindistan'da iPhone üretimine başlamayı kabul etti.

Apple'ın yeni iPhone modelleri Hindistan'da üretilecek. Hindistanlı yetkililerin basına yaptığı açıklamaya göre, iPhone üretimi için 'Hindistan'ın silikon vadisi' olarak anılan Bangalore seçildi.



Bir süredir Apple'ın yeni iPhone modelini isimlendirirken rakamlardan yararlanmayacağı iddia ediliyordu. Zira 2017 Apple ve iPhone serisi için normal bir yıl değil.



Başbakan Narendra Modi “Made in India” için girişimini başladıktan sonra Apple’da, Hindistan’da bir üretim merkezi açma arzusu oluştu. Apple üretim ortağı Wistron ile yepyeni nesil iPhone modellerini yeni bir tesiste üretmeye başlayacak.



Son birkaç ay içinde, Hintli yetkililer, yerel ürün imal etme olanaklarını daraltmaya başladı. Geçtiğimiz ay, Apple nihayet diğer Hintli eyaletlerden Gujarat, Maharashtra ve Telangana’nın rekabetçi teklifleri üzerine Karnataka merkezli tesisi seçti. Görüşmeler boyunca Apple’ın, uzun vadeli vergi muafiyetleri dahil olmak üzere vergi ve diğer teşviklerden yararlanmayı talep ettiği belirtiliyor.



Hükümet, diğer potansiyel işbirlikçileri için Apple ile görüşmelerde bulunduğunu belirtti ancak neyin kabul edilip neyin kabul edilmediğini söylemeyi reddettiler. Apple için bu hareket, Hindistan için müşteri tabanına erişebilmek için adına atılmış önemli bir adım.