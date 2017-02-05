Teröristbaşı’nın avukatına büyük şok!

Soruşturma kapsamında çoğu FETÖ/PDY davalarında yargılanan sanıkların avukatlığını yapan 95 şüpheliden 22'si tutuklanırken, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından yurt dışına kaçtıkları iddiasıyla aralarında Fetullah Gülen'in avukatı Nurullah Albayrak'ın da olduğu 34'ü hakkında ise tutuklamaya yönelik yakalama emri çıkarıldı.

Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) davalarında yargılanan sanıkların avukatlığını yapan 95 şüpheliden 22'si, FETÖ'nün avukatlarına yönelik soruşturma kapsamında tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunun FETÖ/PDY'nin avukatlar arasındaki yapılanmasına ilişkin soruşturması, İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili Hasan Yılmaz tarafından yürütülüyor.

FETÖ/PDY davalarında yargılanan firari sanık Fetullah Gülen, kapatılan Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca ve eski emniyet müdürlerinin de aralarında bulunduğu bazı sanıkların avukatlığını yapan 95 şüpheliyle ilgili, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yürütülen soruşturmada, şu ana kadar 22 kişi tutuklandı.



34 ŞÜPHELİ HAKKINDA İSE YAKALAMA EMRİ ÇIKARILDI

15 Temmuz darbe girişiminin ardından yurt dışına kaçtıkları iddiasıyla aralarında Fetullah Gülen'in avukatı Nurullah Albayrak'ın da olduğu 34 şüpheli hakkında ise tutuklamaya yönelik yakalama emri çıkarıldı.

Tutuklu avukatlardan Gülen'in yeğeni Kemalettin Gülen'in, Ergenekon davası kapsamında, davanın sanıklarından Alparslan Arslan'ın arkadaşı olduğu için tanık olarak dinlenildiği ve beyanında doğduğundan beri cemaat üyesi olduğunu söylediği, bu soruşturma kapsamında verdiği ifadesinde ise, "Ben cemaati sevmem, hiçbir ilgim yok." dediği öğrenildi.



Soruşturmada, bazı avukatların "tutuklu müvekkillerinin, soruşturma ve davalar kapsamında tahliye edilmesini sağlamak için kimi hakim ve savcıları ayarladıkları, bu işlemler için yüklü miktarda para aldıkları ve FETÖ lehine mahkemelerden karar aldırdıkları" iddialarının araştırıldığı, şüpheli avukatlardan bazılarının da örgüt üyesi polislere avukat temin etme organizasyonundan sorumlu olduğu ifade edildi.

BYLOCK KULLANAN AVUKATLAR

Bu arada Başsavcılığın talimatıyla Şişli'deki bir avukatlık ofisinde yapılan arama sonucunda ele geçirilen bir kamyon belgenin incelemesi devam ediyor. Büro ortakları avukatlar Cüneyt Yüksel ve Murat Karkın'ın yurt dışına kaçtığı dile getirildi.