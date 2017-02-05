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Bir Fenerbahçe Klasiği!

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Bir Fenerbahçe Klasiği!
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu mücadelesinde Fenerbahçe, Vodafone Arena'da Beşiktaş'ı 1-0 mağlup etti.
Bir Fenerbahçe Klasiği! Bir Fenerbahçe Klasiği! Bir Fenerbahçe Klasiği!

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 turunda Beşiktaş ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Vodafone Arena'da oynanan mücadeleyi konuk ekip Fenerbahçe 1-0 kazandı. Bu sonuçla Beşiktaş Arena'da ilk resmi yenilgisini aldı.

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golü 72. dakikada Jeremain Lens'ın pasıyla Robin van Persie attı.

Beşiktaş'ta Dusko Tosic, Robin van Persie'ye yaptığı müdahaleden sonra 41. dakikada kırmızı kart gördü ve Beşiktaş kalan dakikaları 10 kişi oynadı.

Bu sonucun ardından Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükseldi. Beşiktaş'ın kupa macerası ise sona erdi.

BEŞİKTAŞ 0-1 FENERBAHÇE

Stat: Vodafone Arena

Hakemler: Ali Palabıyık, Mehmet Cem Satman, Serkan Olguncan

Beşiktaş: Fabricio, Gökhan Gönül, Marcelo, Tosic, Adriano, Hutchinson, Oğuzhan Özyakup (Dk. 86 Tolgay Arslan), Quaresma, Talisca (Dk. 51 Mitrovic), Babel, Cenk Tosun

Fenerbahçe: Volkan Demirel, Şener Özbayraklı, Kjaer, Skrtel, Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Topal, De Souza, Alper Potuk (Dk. 74 Ozan Tufan), Lens, Sow, Van Persie (Dk. 88 Chahechouhe)

Gol: Dk. 72 Van Persie (Fenerbahçe)

Kırmızı kart: Dk. 41 Tosic (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Dk. 43 Van Persie, Dk. 45+1 Şener Özbayraklı, Dk. 90+1 Ozan Tufan, Dk. 90+3 Lens (Fenerbahçe), Dk. 67 Marcelo, Dk. 90+2 Adriano, Dk 90+3 Aras Özbiliz (yedek kulübesinde) (Beşiktaş)

MAÇTAN DAKİKALAR

27. dakikada Cenk Tosun'un pasıyla ceza yayı önünde topla buluşan Talisca'nın şutunda top Kjaer'e çarparak kornere çıktı.

30. dakikada Gökhan Gönül'ün ceza sahası dışından sert şutunda meşin yuvarlak Volkan Demirel'de kaldı.

35. dakikada Beşiktaş maçtaki en net gol pozisyonunu yakaladı. Quaresma'nın sağdan içeri ortaladığı topla altı pasta buluşan Talisca'nın kafa vuruşunda top yandan auta çıktı.

38. dakikada Beşiktaş gole yaklaştı. Adriano'nun soldan ortaladığı topa Oğuzhan uzak mesafeden kafayla vurdu ancak meşin yuvarlak üst ağlarda kaldı.

39. dakikada siyah-beyazlılar Talisca ile bir kez daha şansını denedi. Brezilyalı oyuncunun uzak mesafeden çektiği şutta Volkan Demirel direk dibine uzanarak topu kornere çeldi.

40. dakikada kullanılan köşe vuruşunda Talisca'nın röveşatasında Volkan Demirel gole izin vermedi.

41. dakikada Van Persie ile Tosic arasında yaşanan gerginliğin ardından saha karıştı. Topsuz alanda Van Persie'nin Tosic'e yaptığı hareketin ardından Sırp oyuncu, Hollandalı futbolcunun yanına giderek kafasıyla ittirdi. Yaşananlar sonrasında hakem Ali Palabıyık, Tosic'i kırmızı kartla cezalandırdı ve Beşiktaş 10 kişi kaldı. Palabıyık, Van Persie'ye ise sarı kart gösterdi. Beşiktaşlı futbolcular ilk pozisyonda Van Persie'nin Tosic'e vurduğu gerekçesiyle hakeme yoğun itirazda bulundu.

Derbinin ilk yarısı golsüz sona erdi.

İKİNCİ YARI

49. dakikada Fenerbahçe gole yaklaştı. Lens'in pasında ceza sahası içinde Atiba'ya çarpan topa Sow röveşatayla vurdu ancak meşin yuvarlak direğin yanına çarpıp yeniden oyun alanına döndü.

68. dakikada Van Persie'nin ceza sahası önünden kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

72. dakikada Fenerbahçe 1-0 öne geçti. Sağdan Lens'in arka direğe ortaladığı topu Van Persie filelere gönderdi: 0-1

79. dakikada Quaresma sol tarafta Şener Özbayraklı'dan sıyrılarak kaleye vurdu ancak meşin yuvarlak üstten auta gitti.

84. dakikada Lens, Adriano'dan sıyrılarak ceza sahası dışından sert vurdu, top Fabricio'dan sekti.

86. dakikada hızlı hücuma çıkan Fenerbahçe ikinci gole çok yaklaştı. Kaleciyle karşı karşıya kalan Ozan Tufan'ın vuruşunda top yandan dışarı gitti.

Fenerbahçe, derbiyi 1-0 kazanarak adını çeyrek finale yazdırdı.

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