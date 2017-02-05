Gazeteci Hüseyin Gülerce, Beyaz TV'de katıldığı programda gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan gazeteci Hüseyin Gülerce dikkat çeken bir iddiada bulundu. Gülerce Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) lideri Fetullah Gülen'in intihar edebileceği iddiasında bulundu.
FETHULLAH GÜLEN İNTİHAR EDEBİLİR
Hüseyin Gülerce 'ABD Başkanı Trump, Fetullah Gülen'in iadesini onaylarsa Fetullah Gülen intihar edebilir' dedi. Mağduriyet edebiyatı yapanların 'Fetullah Gülen'in dava için intihar edilebilir' sözüne bile itiraz etmediğini söyleyen Hüseyin Gülerce, "Fetullah Gülen'in kendisi intihar edebilir. Gülen başkalarına intiharı tavsiye ediyor... Ederken de ne diyor: Dava için gerekirse hayatınızı feda edebilirsiniz... İntihar edebilirsiniz diyor. Bu kendisi için de geçerli... ABD Başkanı Trump Türkiye'nin gönderdiği belgelerle Gülen'i iade etmeye kalkabilir... Tutuklamaya kalkabilir... Ve Fethullah Gülen intihar edebilir. Fetullah Gülen intihar ederse ben şaşırmam neden? çünkü intiharı kendisi tavsiye etti." dedi.
- Fransız askerler silahlarını çaldırdı!Şenol Güneş ceza alacak mı?Darbeci Albay'dan akla ziyan savunmaVolkan Demirel: Ne ayılığımız kalıyor...İsrail'den bir skandal daha!Bakan Işık'tan "Pardus" çağrısıTrump'tan yeni hamleErdoğan-Yıldırım görüşmesi 4,5 saat sürdüDev şirketler Varlık Fonu'na devredildi'Onaylanırsa Gülen intihar eder'
- Bir Ayet
- Bir Hadis
- Namaz Vakitleri
- Hava Durumu
- “Peygamber, müminlere kendi canlarından daha yakındır…” (Azhâb, 6)
- Hz. Enes (radıyallâhu anh): “Resülullah (aleyhissâlâtu vesselâm) ayakta içmeyi yasakladı” demişti. Kendisine:“Ya yemek? (Bu husustaki hüküm nedir)” diye soruldu.“Bu dâha şiddetle yâsâktır!” dedi veya şöyle dedi.“Bu dâhâ şerli, dâhâ kötü!”Müslim, Eşribe 113. (2024)
İmsak 06:35 Güneş 08:03 Öğle 13:25 İkindi 16:08 Akşam 18:35 Yatsı 19:56
- 10°C Adana
- 1°C Adıyaman
- 4°C Afyon
- 8°C Ağrı
- 7°C Amasya
- 3°C Ankara
- 11°C Antalya
- 0°C Artvin
- 11°C Aydın
- 12°C Balıkesir
- BIST: 88.390 1.14
- Altın: 145,135 0.10
- Dolar: 3,6928 -1.23
- Euro: 3,9848 -1.34
'Onaylanırsa Gülen intihar eder'
Gazeteci Hüseyin Gülerce, Beyaz TV'de katıldığı programda gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan gazeteci Hüseyin Gülerce dikkat çeken bir iddiada bulundu. Gülerce Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) lideri Fetullah Gülen'in intihar edebileceği iddiasında bulundu.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
- YAŞAM
- SİYASET
- DÜNYA
- EKONOMİ
- Dünyanın en uzun uçuşu başladı!
- Kural ve Cemcir izinsiz kullanmış
- “En güzelini Müslümanlar yapmalı”
- Parasızlıktan derneğinin dairesini boşalttı
- Mahsun Kırmızıgül gişede çakıldı!
- Oğlunun adını 'Beşiktaş' koydu
- Balinanın midesinden bakın ne çıktı!
- Yaşar İpek Tayland'a cami yaptırıyor
- Bolu'da 'Saat kaç' diye sorunca ortalık karıştı!
- Diriliş Ertuğrul'da şok eden veda!
- Diyanet'ten evlilik programları açıklaması
- Mahsun Kırmızıgül'e bir kötü haber daha!
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.