06 Şubat 2017 Pazartesi9 C.Evvel 1438
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Dev şirketler Varlık Fonu'na devredildi

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Ziraat Bankası, BOTAŞ, PTT, TÜRKSAT, ETİ Maden, Çaykur, BİST Varlık Fonu'na devredildi.
Dev şirketler Varlık Fonu'na devredildi
Dev şirketler Varlık Fonu'na devredildi Dev şirketler Varlık Fonu'na devredildi Dev şirketler Varlık Fonu'na devredildi

Kamuoyu tarafından yakından bilinen şirketlerin de aralarında bulunduğu bazı firmalara ait hisseler Varlık Fonu'na devredildi.

Bakanlar Kurulu Kararı'yla Ziraat Bankası, BOTAŞ, PTT, TÜRKSAT, ETİ Maden, Çaykur, BİST Varlık Fonu'na devredildi.

Antalya, Aydın, Isparta, İstanbul, İzmir, Kayseri ve Muğla'daki mülkiyeti Hazine'ye ait 46 taşınmazların tahsisleri kaldırılarak Türkiye Varlık Fonu'na devredildi.

BAŞBAKANLIK'TAN AÇIKLAMA

Başbakanlıktan, Hazine uhdesinde bulunan bir kısım kamu sermayeli şirketler ile özelleştirme programında bulunan bazı şirketlere ait hisselerin Bakanlar Kurulu kararıyla Türkiye Varlık Fonu'na devredildiği bildirildi.

Başbakanlık'tan yapılan yazılı açıklamada, Türkiye Varlık Fonu'na devredilen söz konusu şirketlerin mevcut yönetimleri ve işletme politikaları ile iş planlarının, yatırım ve büyüme stratejilerine uygun olarak devam edeceği, uluslararası finans kuruluşları da dahil olmak üzere ilgili paydaşlarla sağlanan işbirliğinin sürdürüleceği belirtildi.
Açıklamada, Türkiye Varlık Fonu'nun söz konusu şirketleri, Bakanlar Kurulunca onaylanacak Stratejik Yatırım Planı çerçevesinde yöneteceği kaydedildi.

TÜRKİYE VARLIK FONU YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ KURULMUŞTU

Başbakanlığa bağlı, ana faaliyet konusu fonların kurulması ve yönetimi olan, sermaye piyasalarında araç çeşitliliği ve derinliğine katkı sağlamak, yurt içinde kamuya ait varlıkları ekonomiye kazandırmak, dış kaynak temin etmek, stratejik, büyük ölçekli yatırımlara iştirak etmek için Türkiye Varlık Fonu ve bu fona bağlı alt fonları kurmak ve yönetmek üzere Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketi kurulmuştu.

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