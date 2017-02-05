Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Başbakan Binali Yıldırım'ı saat 15.00'de Tarabya Köşkün'de kabul etti. Basına kapalı olarak gerçekleşen görüşme saat 19.30'da sona erdi. 4,5 saat süren görüşmenin ardından Başbakan Yıldırım Tarabya Köşkü'nden ayrıldı.
06 Şubat 2017 Pazartesi9 C.Evvel 1438
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Erdoğan-Yıldırım görüşmesi 4,5 saat sürdü
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