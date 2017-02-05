06 Şubat 2017 Pazartesi9 C.Evvel 1438
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Trump'tan yeni hamle

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Trump'tan yeni hamle
ABD Başkanı Donald Trump'ın, 7 Müslüman ülkeyle ilgili verdiği seyahat yasağı kararıyla ilgili yeni bir hamle daha yapabileceği öğrenildi
Trump'tan yeni hamle Trump'tan yeni hamle Trump'tan yeni hamle

Donald Trump'ın 7 Müslüman ülkeye seyahat yasağı öngören kararnamesinin iptal edilmesinin temyiz mahkemesi tarafından onaylanmasının ardından gözler yeniden Adalet Bakanlığı'na çevrildi.

Çünkü temyiz mahkemesi kararındaki bir detay, henüz Trump için her şeyin bitmediğini gösteriyor.

YANIT VERME HAKKI

Minnesota'daki Dokuzuncu Temyiz Mahkemesi ABD Başkanı Trump'ın seyahat yasağının Seattle'daki Federal Mahkeme tarafından durdurulmasına ilişkin kararına itirazını reddetmesine rağmen 6 Şubat 2017 Pazartesi günü saat 15:00'e kadar Trump'ın yeni delillerle bu karara yanıt verme hakkı bulunuyor.

Ardından 3 yargıçtan oluşan bir kurul dosyayı inceleyecek. Kurul ya konu için duruşma tarihi belirleyecek ya da kararını açıklayacak.

MAHKEMEYE TAŞINMIŞTI

Hatırlanacağı üzere Başkan Trump'ın 7 Müslüman ülke vatandaşlarına ABD'ye seyahat yasağı getiren kararnamesi Seattle'daki Federal Mahkeme tarafından iptal edilmiş, Trump ise bu iptal kararını 'acil durum itirazı' yoluyla temyiz mahkemesine taşımıştı.

Trump'ın 'acil durum itirazı' ile temyiz gitmesi ise temyiz mahkemesine hızlı karar aldırma amacı taşıyordu.

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