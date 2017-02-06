Ziraat Türkiye Kupası ikinci tur maçınnda karşı karşıya gelen ezeli rakipler Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın gerilim dolu mücadelesini Fenerbahçe kazandı.
Gergin geçen derbinin devre arasında ilginç bir olay yaşandı.Her fırsatta dürüstlükten,beyefendilikten ve Beşiktaş duruşundan bahseden Beşiktaş'ın teknik direktörü Şenol Güneş Fenerbahçeli Simon Kjaer'in çenesini sıktı.
Kameralara net bir şekilde şekilde yansıyan bu olay sonucunda PFDK ve TFF'nin nasıl bir yaptırım uygulayacağı merak konusu.
06 Şubat 2017 Pazartesi9 C.Evvel 1438
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Şenol Güneş ceza alacak mı?
Ziraat Türkiye Kupası ikinci tur maçınnda karşı karşıya gelen ezeli rakipler Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın gerilim dolu mücadelesini Fenerbahçe kazandı.
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