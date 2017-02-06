Bakan açıkladı! Merakla beklenen proje başlıyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, büyükannelere maaş projesiyle ilgili bu hafta çarşamba günü paydaşlarla protokol imzalanacağını belirterek, "Bu ay talepleri toplayıp, martta 5-6 ilde projeye başlayacağız"dedi. Müezzinoğlu, büyükannelere maaş projesinin Türkiye'ye has bir proje olduğunu belirterek, "2016'da çocuğu olan anne ve babalar için yarı zamanlı çalışmaya ilişkin yönetmelik hazırladık. Ama anne yarı zamanlı çalıştığında maaşı yarıya iniyor, sabahtan öğlene kadar gelmek istese ya da öğleden sonra gelse işyerinde servis problemi oluyor, bir gün gelip, diğer gün gelmese de patronlar işte tutmak istemiyor. Geçen yıl aralıkta İstanbul Sanayi Odası'na (İSO) geldiğimde bir işkadını yarı zamanlı çalışmanın kadın istihdamını azaltacağını söyledi ve büyükanne projesini önerdi. Sonra sanayi odasıyla üzerinde çalıştık" diye konuştu.

İTO, İzmir Ticaret Odası, TOBB, TİSK, Türk-iş, Hak-İş'in de projeye katılmak istediğini anlatan Çalışma Bakanı, şöyle konuştu: "Çarşamba protokol imzalayıp 1 yıllık pilot uygulamaya başlayacağız. Projenin maliyeti 1.000 aile için 6 milyon, 7 bin aile için 45 milyon TL. Yarısını biz, kalanını paydaşlarımız ödeyecek. İşsizlik fonunun bir önceki yıl gelirinin yüzde 30'unu harcama yetkimiz var. Oradan istihdamı geliştirici projeleri destekliyoruz. Kadın istihdamını ilgilendiriyor."



EMEKLİ MAAŞI KARARINI MAHKEMELER VERECEK



Darbe girişimine katılan askerlere emekli maaşı verilmesinin toplum vicdanını yaraladığının hatırlatılması üzerine Müezzinoğlu, "Kanunen düzenlemekte zorlandığımız alanlar var. FETÖ'den ihraç edilen 94 bin 867 kişi var, yaklaşık 10 bini emekliliği hak etmiş. Bu konuda hukuka zemin hazırlayıp onların karar vermesini sağlamak gerekir" dedi. Müezzinoğlu, kendi bakanlığından FETÖ'den ihraç edilen 973 kişi olduğunu söyledi.



1.5 MİLYON İSTİHDAM BAKANLAR KURULU'NDA



Çalışma Bakanı 1.5 milyon kişiye istihdam sağlayacak yeni bir proje üzerinde durduklarını belirterek, "Pazartesi Bakanlar Kurulu'nda görüşülecek. Cumhurbaşkanımız, sendikalar ve işverenlerin katılımıyla projeyi deklare edeceğiz. Özel sektörün yükünü alacak stratejiler geliştireceğiz" dedi. Müezzinoğlu, taşeron işçilere kadro sorununun referandumdan sonra çözülebileceği mesajını da verdi.