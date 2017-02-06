Trump'ın icraatları korkuttu!

ABD’de yeni başkan Donald Trump başkanlık koltuğuna oturalı henüz 2 hafta oldu ancak pek çoklarına aylar geçmiş gibi geldi.

Meksika sınırına duvar, ülkesine yatırım yapmayan şirketlere Twitter üzerinden meydan dayağı, Çin ve AB’li şirketlerin mallarına yüzde 55’lere varan gümrük vergisi tehdidi ve göçmenlerin ABD’ye girmesine getirilen yasak, yeni başkanın 2 haftalık icraatlarından yalnızca birkaçı.

Şimdi dünyada pek çok insan şu soruyu soruyor: “Trump’ın başkan olarak 4 yıllık görev süresini nasıl atlatacağız?”

2021’in dünyasını bugünden öngörmek kolay değil. Ancak Trump’ın icraatları yapacakları için aslında bir özet.

Yapılan yorumlarda sorunların Trump’la sınırlı olmadığı başkanın ‘özenle’ seçtiği bakanlarının da felaket potansiyelleri olduğu belirtiliyor.

IMF, NATO VE BM GİDİCİ

Bazı düşünce kuruluşları, Trump başkanlığında gelecek 4 yılda dünyanın nasıl değişeceği konusunda bazı senaryolar geliştirdi.

Kötüyle felaket arasında değişen senaryolar da küresel ekonominin ticaret savaşlarından kaçamayacağını gösteriyor.

Dünya Bankası, IMF, BM ve NATO gibi Batılı ülkelerin kurduğu yapıların da fazla ömürlü olmayacağı bu dünyada, yeni düzenin neye benzeyeceği kestirilemiyor.

Ancak ortak görüş, dünyanın geri kalanı Trump’a ayak uydurursa bölgesel çatışmaların büyük savaşlara dönüşme riski artacak

SENARYO 1

2021’de dünya üzerinde ülkeler arası güven neredeyse tamamen ortadan kalkar. Karşılıklı ticaret en aza iner. Ülkeler kendi sınırlarında üretime geri döner. Enflasyon hızla artar.

SENARYO 2

ABD, Meksika’ya uyguladığı tarifeyi Çin ve AB’ye de uygulamaya kalkınca ticaret savaşları patlak verir. Kurlara müdahale merkez bankalarının özerkliğini ortadan kaldırır

SENARYO 3

NATO, BM, Dünya Ticaret Örgütü, IMF gibi yapılar önemsiz hale geleceği için küresel ticaret ve siyaset hukuku bugün olduğundan daha da bulanık hale gelecek.

Habertürk