06 Şubat 2017 Pazartesi10 C.Evvel 1438
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Trump'tan İran'a çok ağır ifadeler

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Trump'tan İran'a çok ağır ifadeler
Trump İran'ı 'bir numaralı terörist devlet' olarak niteleyerek, önceki yönetimin Tahran'la imzaladığı anlaşmayı eleştirdi.
Trump'tan İran'a çok ağır ifadeler Trump'tan İran'a çok ağır ifadeler Trump'tan İran'a çok ağır ifadeler

Trump Fox News televizyonu sunucusu Bill O'Reilly'e konuştu.

OBAMA'NIN ANLAŞMASINI KÖTÜLEDİ

Barack Obama yönetimini P5+1 ülkeleriyle, İran ile imzaladıkları nükleer anlaşmasının hayatında gördüğü en kötü anlaşma olduğunu ifade eden Trump, Obama yönetiminin hiçbir sebep yokken imzaladığını söyledi.

"HER TARAFA PARA VE SİLAH GÖNDERİYORLAR"

Anlaşmadan çekilip çekilmeyeceğine yönelik soruya "göreceğiz" cevabını veren Trump, "Şunu söyleyebilirim, ülkemiz onların umurunda değil. Onlar bir numaralı teröristdevlet. Her tarafa para ve silah gönderiyorlar." ifadelerini kullandı.

Trump, şöyle devam etti: "Ülkemize saygıları yok. Şimdi artık hep beraberiz deselerdi anlardım ve anlaşmaya bağlı kalırdım ama tam tersi oldu. Cesaretlendiler ki uçaklarımızı takip ediyorlar, küçük botları ile gemilerimizin etrafında dönüyorlar ve böyle bir anlaşma yapacak kadar aptal birilerinin olduğuna inanamadıkları için bize olan saygılarını yitirdiler."

SEÇMEN KAYITLARINDAKİ USULSÜZLÜK

Seçmen kayıtlarındaki usulsüzlük iddialarına da değinen Trump, birçok kişinin kendisinin üç milyon civarında usulsüz seçmen kaydının yapıldığı iddiasına katıldığını söyledi.

Bazı eyaletlerde ölülerin seçmen olarak gösterildiğini, bazı kişilerin iki eyalette seçmen kaydı yaptırdığını, iki eyalette de oy kullandığını, hatta vatandaş olmayanların seçmen kaydı yaptırdığını savunan Trump, konuyu kuracağı bir komisyonla inceleteceğini söyledi.

Trump, şu ifadelere yer verdi: "Başkan Yardımcısı (Mike) Pence'in başkanlık edeceği bir komisyon kuracağım ve her şeyi çok dikkatli bir şekilde inceleyeceğiz."

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