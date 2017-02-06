06 Şubat 2017 Pazartesi10 C.Evvel 1438
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Van Persie'den derbide olay hareket!

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Derbide Van Persie'nin elini şortunun içine sokması üzerine takım arkadaşları Dusko Tosic'i güçlükle sakinleştirdi.
Van Persie'den derbide olay hareket!
Van Persie'den derbide olay hareket! Van Persie'den derbide olay hareket! Van Persie'den derbide olay hareket!

Maçın 41. dakikasında çıkan kırmızı karttan sonra saha içi karıştı. Van Persie’nin geceye damga vuran hareketi Tosic’i çıldırttı, Sırp oyuncuyu ancak birkaç arkadaşı sakinleştirebildi.

Tosic'in gözü döndü

Kırmızı karttan sonra Tosic tepki gösterirken bir anda gözü pozisyonun diğer kahramanı Van Persie’ye takıldı. Hollandalı yıldızın bu hareketi Siyah- Beyazlı futbolcuyu çileden çıkardı. RVP soğukkanlı tavrını korurken, Tosic rakibinin üzerine yürüdü, ancak birkaç arkadaşı tarafından sakinleştirilebildi.

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Pascal'a 6 ay ceza gelmişti

Tarih 20 Nisan 2003... Beşiktaş, derbide Fenerbahçe’yi ağırlamış, gecenin 2 golünden birini atan Nouma, aynı hareketi yaparak sevinmişti. Bu hareket ona pahalıya mal olmuş, tam 6 ay ceza almıştı.

Tribünlere dil çıkardı

Van Persie, karşılaşmanın ilk dakikalarında Oğuzhan Özyakup'la tartıştı. Tribünlerin tepkisi sonrasında ise Hollandalı futbolcu Beşiktaşlı taraftarlara dil çıkardı.

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