06 Şubat 2017 Pazartesi10 C.Evvel 1438
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Fransız askerler silahlarını çaldırdı!

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Başkent Paris'te gerçekleşen kanlı terör saldırılarından sonra OHAL durumunun geçerli olduğu Fransa'da iki asker kahvaltı yaparken silahlarını çaldırdı.
Fransız askerler silahlarını çaldırdı!
Fransız askerler silahlarını çaldırdı! Fransız askerler silahlarını çaldırdı! Fransız askerler silahlarını çaldırdı!

Kasım 2015'te 130 kişinin öldüğü Paris saldırılarının ardından Olağanüstü Hal ile yönetilen Fransa'da ilginç bir olay yaşandı.

Özel Kuvvetler'e bağlı çalışan iki asker, kahvaltı yaparken silahlarını çaldırdı.

Olayın geçtiğimiz perşembe günü ülkenin kuzeybatısındaki La Vespilliere bölgesinde gerçekleştiği bildirildi. Hırsızlığın gerçekleştiği sırada, askerlerin kahvaltı yapmak için silahlarını araçta bıraktıkları belirtildi.

Arabanın üzerinde ordu veya polise ait herhangi bir logo bulunmadığı, hırsızların aracın camını kırarak silahları ve bir miktar mermiyi çaldığı ifade edildi.

Fransız polisi, olayın ardından geniş çaplı soruşturma başlattı. Yapılan helikopter destekli operasyonda hırsızların aracı ele geçirilirken, silahlar ve hırsızlar henüz bulunamadı.

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