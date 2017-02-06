06 Şubat 2017 Pazartesi10 C.Evvel 1438
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'Hayır' diyen partilerinden İstifa ettiler!

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Demokrat Parti Gaziosmanpaşa İlçe Yönetimi, referandum sürecinde parti genel merkezinin almış olduğu “HAYIR” kararına katılmadıklarını açıklayarak istifa ettiler.
'Hayır' diyen partilerinden İstifa ettiler!
'Hayır' diyen partilerinden İstifa ettiler! 'Hayır' diyen partilerinden İstifa ettiler! 'Hayır' diyen partilerinden İstifa ettiler!

Demokrat Parti Gaziosmanpaşa İlçe Başkanı İsmail Yamak ve yönetimi istifalarını partinin ilçe merkezinde düzenledikleri basın toplantısı ile açıkladılar.

Başkan İsmail Yamak istifa ile ilgili yaptığı basın açıklamasında şunları ifade etti:

"Bilindiği üzere Demokrat Parti Genel Başkanı Sayın Gültekin Uysal 2017 anayasa değişikliği referandumunda parti olarak hayır vereceklerini açıkladı.

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Demokrat Parti bu millete yıllarca hizmet etmiş, birçok siyasetçi yetiştirmiş, demokrasi uğrunda başbakan ve bakanlarını şehit vermiş bir partidir. Demokrat Parti her dönem milleten yana, milletle birlikte yürümeye özen göstermiştir.

Bugün Demokrat Parti genel merkezi, millet tarafından seçilecek bir devlet yöneticisinin görev ve yetkileri konusunda tereddüde düşmüştür. Milletimiz bin yıllık kadim geçmişiyle gerek nasıl yönetileceğini, gerekse kimin yöneteceğinin kararını engin basiret ve ferasetiyle en doğru kararı vereceğine güvenimiz tamdır.

Yakın zamanda 15 Temmuz kalkışma hareketiyle milletimizin iradesine darbe vurulmak istenmiştir. Ancak milletimiz milli iradeye ve demokrasiye sahip çıkmıştır.

"GENEL MERKEZ İLE TERS DÜŞTÜK"

Ülkemizde birlik ve beraberliğin olması gerektiği bugünlerde, genel merkezin almış olduğu “Hayır” kararını desteklemiyoruz.  Gaziosmanpaşa ilçe yönetim kurulu ve teşkilat olarak referandumda “Evet” kararı vereceğimizi açıklıyoruz. Bu nedenle genel merkez ile düşmüş olduğumuz ihtilaftan dolayı, Gaziosmanpaşa ilçe yönetim kurulu ve teşkilatı olarak istifa ettiğimizi kamuoyuna saygıyla duyururuz.”

"EVET DİYECEĞİZ"

İlçe yönetimi ile birlikte üyelerden oluşan kalabalık bir grupta istifa darbe anayasasını benimsemediklerini, referandumda "Evet" diyeceklerini açıklayarak istifa ettiler.

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