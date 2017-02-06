06 Şubat 2017 Pazartesi10 C.Evvel 1438
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İki çocuğunu boğarak öldüren anne tutuklandı

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İki çocuğunu boğarak öldüren anne tutuklandı
İstanbul Bağcılar'da biri 6 aylık, diğeri 5 yaşındaki çocuklarını yastıkla boğarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan 26 yaşındaki Hatice T. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
İki çocuğunu boğarak öldüren anne tutuklandı İki çocuğunu boğarak öldüren anne tutuklandı İki çocuğunu boğarak öldüren anne tutuklandı

Polis kaynaklarından alınan bilgiye göre olay, cumartesi günü saat 22.00 sıralarında 100 Yıl Mahallesi'nde 4 katlı binanın üst katındaki dairede meydana geldi.

İddiaya göre, Hatice T. (26) henüz bilinmeyen bir nedenle yastıkla 5 yaşındaki Muhammed ve 6 aylık Rabia adlı iki çocuğunu boğdu. Ardından bir akrabasını arayarak çocukları boğduğunu bildirdi. Eve gelen akrabası, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Ambulansla hastaneye kaldırılan iki çocuğun boğularak öldürülmüş oldukları tespit edildi.

Olayın bildirilmesi üzerine Bağcılar Asayiş ekipleri, Hatice T.'yi evinde gözaltına aldı. Sorgulaması yapılan Hatice T., iki çocuğunu boğarak öldürdüğünü itiraf ederken olayın nedeni hakkında polise bilgi vermedi.

Adliyeye sevk edilen Hatice T., mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsilerinin ardından baba Murat T. tarafından alınan çocukların cenazelerinin, Kozlu Mezarlığı'na defnedildikleri öğrenildi.

Komşuları Zehra Demir, "Camdan babaanne bakıyordu. Gülüp konuştu karşı komşumla yarım saat sürmedi, bir 10 dakika sürmedi, 'Bak bir ambulans gelmiş' dedim. 'Bunlarda hasta yok bir şey yok bu niye geldi akıl hastası komşunun kızana geldi herhalde' dedim. Ondan sonra geçiştirdim. Biraz sonra baktım, saat 22.00 gibi millet toplandı. Murat'ın teyzesini gördüm, bizim Hatice'nin çocukları ölmüş, biri erkek biri kız. Ben bunları 20 seneden fazladır tanıyorum. Kardeşleri buradaki binaya taşındı, o da üst kata taşındı, hiçbir sorunları yok. Bunların maddi durumları çok iyi. Cinnet getirmiştir herhalde" dedi.

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