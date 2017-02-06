THY, Turk Telekom ve Halbank varlık fonuna devredildi

Türkiye Varlık Fonu'na bugün de yeni devirler oldu. THY'nin yüzde 49.12'si ile Halkbank'ın yüzde 51.11'i Varlık Fonu'na devredildi.
Dün de Bakanlar Kurulunca, bazı şirket hisseleri Türkiye Varlık Fonuna aktarılmıştı.
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Türkiye Varlık Fonu'na bugün de yeni devirler oldu. THY'nin yüzde 49.12'si ile Halkbank'ın yüzde 51.11'i Varlık Fonu'na devredildi.
Dün de Bakanlar Kurulunca, bazı şirket hisseleri Türkiye Varlık Fonuna aktarılmıştı.