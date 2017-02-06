06 Şubat 2017 Pazartesi10 C.Evvel 1438
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THY, Turk Telekom ve Halbank varlık fonuna devredildi

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THY, Turk Telekom ve Halbank hisseleri Varlık Fonuna devredildi.
THY, Turk Telekom ve Halbank varlık fonuna devredildi
THY, Turk Telekom ve Halbank varlık fonuna devredildi THY, Turk Telekom ve Halbank varlık fonuna devredildi THY, Turk Telekom ve Halbank varlık fonuna devredildi

Türkiye Varlık Fonu'na bugün de yeni devirler oldu. THY'nin yüzde 49.12'si ile Halkbank'ın yüzde 51.11'i Varlık Fonu'na devredildi.

Dün de Bakanlar Kurulunca, bazı şirket hisseleri Türkiye Varlık Fonuna aktarılmıştı.

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