Erdoğan sahaya inmeli mi? Adil Gür'den ilk yorum

Genel seçimleri bilen tek isim Adil Gür referandum sürecini değerlendirdi. Gür'e göre kararsızların oyu "evet" olacak.

Türkiye, cumhurbaşkanlığı sistemini içeren anayasa değişikliği için referanduma doğru hızla ilerlerken araştırma şirketleri de veri çalışmalarına hız verdi. Son genel seçimi bilen tek isim Adil Gür süreci değerlendirdi. Erdoğan'a güvenin ve sevginin yüzde 62'lerde olduğunu söyleyen Gür bunda 15 Temmuz'un etkisinin büyük olduğuna vurgu yaptı. Gür'e göre sonuç belli ancak kampanyalar rakamları değiştirecek.

İşte Adil Gür'ün açıklamaları:

"EVET" OYLARI ARTIYOR

En son araştırmada Evet diyenler yüzde 53'dü. Ancak önümüzde kampanya dönemi var. Kampanyaları yönetenlerin becerisine bağlı olarak "evet"lerin yukarıya doğru gidebileceğini öngörüyoruz. Kararsız olanların büyük bir bölümü aslında "evet"le kararsızlık arasında. Ben "evet"lerin yükseleceğini söylüyorum.

AK PARTİLİLER KARŞI ÇIKAR

Gelebilecek bir hilafet, saltanat yada diktatörlük konusunda hiç kimsenin endişesi olmasın. Buna CHP tabanından önce zaten AK Parti'nin kendi tabanı karşı çıkar.

CHP'NİN OYU 1 KASIM'IN ALTINDA

HDP'yi sevmeyenlerin oranı yüzde 90. Bu nedenle HDP ile yan yana görünüyormuş algısı CHP'ye bence zarar verir. Zarar da veriyor. Bugün araştırmalarda herkesin söylediği gibi CHP'nin 1 Kasım seçimlerinin oylarının daha da üzerinde olduğuna katılmıyorum. Bana göre CHP 1 Kasım'daki oyunun altında.

CUMHURBAŞKANI SAHAYA ÇIKMALI

Cumhurbaşkanı sahaya çıkarsa olumsuz olur diyenlerin aklını peynir ekmekle yemiş olması lazım. 7 Haziran'dan sonra bu kötülüğü Sn. Cumhurbaşkanı'na yapanlar oldu. Ve siyaseten de cezalarını çektiler.

VATANDAŞ GÜÇLÜ İKTİDAR İSTİYOR

- Evet 1 Kasım seçimlerinden önce sistem değişikliğine hayır diyenler yüzde 70'di. 15 Temmuz milat. Birkaç tane nedeni var:

- Türkiye 15 Temmuz hain darbe girişimiyle karşı karşıya geldi.

-İnsanlarda bir tehdit algısı oluştu. Onun için güçlü iktidar istiyor.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan'a duyulan sempati ve güven 15 Temmuz ile birlikte önceki dönemlere göre daha fazla arttı.

Akşam