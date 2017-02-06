İşte MHP'nin referandumdaki yol haritası

MHP, referandum sürecindeki yol haritasını belirlemek için Merkez Yönetim Kurulu, Merkez Disiplin Kurulu ve milletvekillerini toplayacak.

MHP bu toplantıları 10-12 Şubat tarihleri arasında Konya'da yapmayı planlıyor.

İL İL DOLAŞILACAK

Hürriyet'in haberine göre MHP yönetimi, ardından da il il dolaşarak, anayasa değişiklik paketini vatandaşlara anlatıp sorularını yanıtlayacak. Parti yönetimi anayasa değişiklik teklifinin Anayasa Komisyonu’ndaki görüşmeleri sırasında illerde il istişare toplantıları yapmıştı.

TOPLANTILARIN BAZILARINA DEVLET BAHÇELİ DE KATILACAK

MYK, MDK ve milletvekilleri toplantısından sonra da MHP yönetimi, il istişare toplantılarına devam edecek. Tüm Türkiye’de yapılması planlan toplantıların bazılarına Genel Başkan Devlet Bahçeli’nin de katılması bekleniyor. MHP, bu süreçte, özellikle AK Parti ile yan yana gelmemeye çalışacak.

ÜLKENİN İÇİNDE BULUNDUĞU DURUMDAN GÜÇLÜ YÖNETİM İHTİYACI

MHP Genel Merkezi, Konya’daki, toplantının ana gündem maddelerini ise artan terör olayları, Fırat Kalkanı operasyonu ve anayasa değişikliği ile referandum süreci olarak belirledi. Alınan bilgiye göre, toplantıda “15 Temmuz sonrasında Türkiye’nin kritik bir süreçten geçtiğinin” mesajını verecek olan Bahçeli, “MHP’nin ‘Önce ülkem ve milletim, sonra partim ve ben’ anlayışıyla hareket ettiğini, bu nedenle ülkenin içinde bulunduğu sorunların üstesinden ancak güçlü bir yönetimle gelebileceğine” dikkat çekecek.

Bahçeli’nin “mevcut Cumhurbaşkanı’nın Anayasa’ya aykırı hareket etmesinin devamı halinde Türkiye’nin kaos ve krizden kurtulma şansının olmayacağı ve bölünmeye doğru gideceğine” de işaret etmesi bekleniyor.

ÜZERİMİZE DÜŞENİ YAPACAĞIZ MESAJI

MHP Lideri, parti olarak devletin ve milletin bekasını güçlendirmek, geleceğini güvenceye almak, aynı zamanda milli uzlaşma ruhuyla sistem krizini büyüten fiili açmazı bitirmek amacıyla üzerine düşen görevi yapacakları mesajını da verecek.