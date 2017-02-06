06 Şubat 2017 Pazartesi10 C.Evvel 1438
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Dolar tepetaklak!

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Hızla düşüşe geçen dolar/TL 3,68 seviyesinin altında dengelendi.
Dolar tepetaklak!
Dolar tepetaklak! Dolar tepetaklak! Dolar tepetaklak!

Geçtiğimiz hafta ABD'den açıklanan verilerle dolar/TL paritesinin düşüşü hızlandı. Bu durum yeni haftada da devam ediyor.

ABD'de açıklanan veri seti öncesinde 3,75 TL seviyesinde seyreden dolar, açıklamaların ardından küresel piyasalarda değer kaybetti. Türkiye'de ise bir ayın en düşük seviyesine geriledi ve 3,6979'u gördü.

3,68'İN ALTINDA

Yeni haftaya 3,69'dan başlayan dolar/TL 3,6728'ü gördü. Daha sonra 3,6760 seviyesinde dengelendi.

Öte yandan avro/TL yüzde 0,70 değer kaybı ile 3,9570, sterlin/TL de yüzde 0,5 gerileyerek 4,5910'dan işlem görüyor.

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