06 Şubat 2017 Pazartesi10 C.Evvel 1438
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Hükümet düğmeye bastı! 4 indirim geliyor

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Piyasaları canlandırmak için önemli kararlara bir yenisi daha ekleniyor.
Hükümet düğmeye bastı! 4 indirim geliyor
Hükümet düğmeye bastı! 4 indirim geliyor Hükümet düğmeye bastı! 4 indirim geliyor Hükümet düğmeye bastı! 4 indirim geliyor

Hükümet, “Piyasayı canlandırmak için”, halkın ilgi duyduğu harcama alanlarında vergi indirimine gitti.

1- Konut sektöründe, “Toplu Konut İdaresi” öncülüğünde uzun vadede ucuz faiz ile konut satış kampanyası başlatılmıştı. Şimdi,  alt ve orta gelir grubunun satın alacağı konutlara getirilen vergi indirimi ile konut fiyatlarında yüzde 10 dolayında bir ucuzluk sağlanabilecek.

2- Buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, klima, elektrik süpürgesi ve ütü gibi beyaz eşyada yüzde 6.7 olan ÖTV yükü 30 Nisan’a kadar kaldırıldı. Bunun sonucu beyaz eşyada perakende satış fiyatlarının en az yüzde 6 - 7 oranında ucuzlaması bekleniyor.

3- Ev, ofis ve bahçe mobilyalarında yüzde 18 olan KDV yükü, 30 Nisan 2017 tarihine kadar yüzde 8’e indirildi.

4- Gezinti gemileri ile yatlar ve kotralardaki yüzde 8 olan ÖTV sıfırlandı. KDV oranı yüzde 1’e indirildi.

Hükümet, (1) Piyasaya hareket getirmek istiyor (2) Geciktirilen satın almaları öne çekmeye çalışıyor.

Halkımızın ana harcama sektörü, gıda ve alkolsüz içki sektörü... Ülke genelinde toplam harcamaların yüzde 25 dolayındaki kısmı, alt ve orta gelir grubunda harcamaların yarıdan fazlası gıda ve alkolsüz içkiye gidiyor.

Gıdada vergiye devam

Halkımızın en fazla harcama yaptığı gıda ve alkolsüz içkilerde yüzde 8 veya yüzde 18 KDV var. Buğday unu, fındık, fıstık, fasulye, nohut yüzde 8 KDV ile satılıyor. Etlerde, yağlarda, soğan, patates, maydanozda yüzde 8 vergi var. Kekikte, adaçayında vergi  yüzde 18 oranında... Halkımız gıda harcamalarını her gün, devamlı yapıyor.

Beyaz eşya, mobilya, yat, konut harcamaları devamlı yapılmayan harcamalar.

Son dönemde, iç piyasada genel durgunluk yaşanırken, 3 sektörde harcama öne çıktı.

Maliyetlerdeki artış sonucu konut fiyatlarının yükselmesine rağmen halkımızın konut talebi canlı. Hükümet, bu talebin canlı olmasını istiyor. Vergi indirimi, uzun vade ve ucuz faiz kampanyaları ile konut talebinin canlılığını koruması isteniyor.

Otomobile ilgi yüksek

Halkımızın konut yanında otomobile ilgisi canlı. Hükümetin, otomobil talebini sınırlamak için yaptığı vergi artırımına rağmen, döviz fiyatındaki artışın fiyatları olumsuz etkilemesine rağmen otomobil talebi canlı.

Halkımızın, her gelir grubundakilerin, cep telefonuna ilgisi yüzde 50’ye yaklaşıyor. Toplam bandrol, KDV ve ÖTV yüküne rağmen canlılığını koruyor.

Hükümetin, piyasayı canlandırma paketinde otomobilin, TV göstericilerinin ve cep telefonlarının yer almaması dikkati çekiyor.

Maliye Bakanı, 3 - 4 aylık dönemde vergi indirimleri nedeniyle bütçenin vergi kaybının 1 milyar TL’yi bulacağını açıkladı. Demek ki, hükümetin bekleyişi, önümüzdeki 3 - 4 ayda vergi indiriminden yararlanacak satışların 10 milyar TL dolayında olması.

Satış vergilerinin belli süre indirilmesi veya sıfırlanması ile (kısa süreli de olsa) talebi canlandırmak, (kısa süreli de olsa) piyasaya hareket getirmek, başka ülkelerde de uygulanan ve başarılı olan bir politikadır.

Bilgileri Milliyet'ten Güngör Uras köşesinde paylaştı.

MİLLİYET

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