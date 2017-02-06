06 Şubat 2017 Pazartesi10 C.Evvel 1438
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Konya'da zincirleme trafik kazası!

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Konya' da sis ve buzlanma nedeniyle 40 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Çoğu servis araçlarının karıştığı kazada yaralılar olduğu bildirildi
Konya'da zincirleme trafik kazası!
Konya'da zincirleme trafik kazası! Konya'da zincirleme trafik kazası! Konya'da zincirleme trafik kazası!

Konya kent merkezinde yoğun sis ve buzlanma nedeniyle meydana gelen, çok sayıda aracın karıştığı zincirleme trafik kazsında yaralananlar hastaneye kaldırılıyor.

Alınan bilgiye göre, Konya-Ankara karayolu ASTİM Sanayi sitesi yakınlarında, yoğun sis ve buzlanma nedeniyle çok sayıda aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Kazada, yaralılar olduğu bildirildi. Olay yerine ambulanslar sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırılıyor.

Kaza nedeniyle, karayolu ulaşıma kapandı.

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