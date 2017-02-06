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Mahkemeden 'Rockçı imam'la ilgili karar çıktı!

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Antalya 3'üncü İdare Mahkemesi 6 Ocak'ta verdiği kararda yürütmenin durdurulmasına hükmetti.
Mahkemeden 'Rockçı imam'la ilgili karar çıktı!
Mahkemeden 'Rockçı imam'la ilgili karar çıktı! Mahkemeden 'Rockçı imam'la ilgili karar çıktı! Mahkemeden 'Rockçı imam'la ilgili karar çıktı!

Yaptığı rock müzik ve verdiği konserler nedeniyle adı 'Rockçı İmam'a çıkan Ahmet Muhsin Tüzer, Antalya'nın Kaş İlçesi'ndeki bir camide imam olarak görev yaparken, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Balıkesir'e memur olarak atandı. Tüzer hukuksuz olduğu gerekçesiyle karara itiraz etti, mahkeme işlemin yürütmesini durdurdu. Balıkesir'de görevini sürdüren Tüzer, "Kararın uygulanmasını bekliyorum" dedi.

Kaş'a bağlı Pınarbaşı Mahallesi'nde cami imamı olarak görev yapan Ahmet Muhsin Tüzer, 2013 yılında gitarist Doğan Sakin ile 'Firock' adlı grup kurarak dikkatleri üzerine çekti. Türkiye'de 'Rockçı imam', yurt dışında ise 'Rock N İmam' adıyla tanınmaya başlayan Ahmet Muhsin Tüzer, Türkiye'nin yanı sıra 2014 yılında ABD'de konser verdi. Tüzer, son olarak geçen yıl nisan ayında Portekiz'in Porto kentinde 3 gün arka arkaya sahneye çıktı.

KARARA İTİRAZ ETTİ

Portekiz konseri sonrası Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 'basına açıklama yaptığı' gerekçesiyle hakkında soruşturma açılan Tüzer, kınama cezası aldı. Ahmet Muhsin Tüzer, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından imamlık görevinden alınarak, Balıkesir'in Karesi İlçesi Müftülüğü'ne memur olarak atandı. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 8 Eylül 2016 tarihli personel hareketleri yazısıyla memurluk görevine getirilen Tüzer, yeni görevine başladı.

DİYANET DAVANIN REDDİNİ İSTEDİ

Diyanet İşleri Başkanlığı ise yapılan atamanın 657 sayılı Devlet Memurları Yasası'nın 9 ve 15'inci maddelerine uygun olduğunu belirtirken, Ahmet Muhsin Tüzer'in Portekiz'de vereceği konser öncesi Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın destek vermek için izin istediği Diyanet İşleri Başkanlığı'nın olumsuz görüşünü sosyal medyadan eleştirdiği ve halk arasında 'Rockçı imam' olarak anılmasının ulvi bir meslek olan imamlığı zedelediği gerekçesiyle davanın reddini talep etti.

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