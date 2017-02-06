06 Şubat 2017 Pazartesi10 C.Evvel 1438
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DEAŞ operasyonlarında gözaltı sayısı 763'e yükseldi

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Emniyet Genel Müdürlüğünce, DEAŞ’a yönelik 29 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda, 763 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.
DEAŞ operasyonlarında gözaltı sayısı 763'e yükseldi
DEAŞ operasyonlarında gözaltı sayısı 763'e yükseldi DEAŞ operasyonlarında gözaltı sayısı 763'e yükseldi DEAŞ operasyonlarında gözaltı sayısı 763'e yükseldi

Emniyet Genel Müdürlüğünden operasyonlara yönelik yapılan açıklamada, DEAŞ terör örgütünün sansasyonel eylem arayışında olduğu, kadro teminine yönelik propaganda faaliyetlerine hız verdiği, özellikle yayın organlarında Türkiye’yi en önemli eylem hedefi olarak belirlediği ifade edildi.

ÜLKE GENELİNDE OPERASYONLAR

Açıklamada, çatışma bölgeleri ile irtibatlı olduğu değerlendirilen kişi ve gruplara yönelik Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde uzun zamandır yürütülen planlı operasyonel çalışmalar neticesinde; 5 Şubat'ta ülke genelinde 29 ilde eş zamanlı olarak başlatılan çalışmalarda 763 kişinin yakalanarak haklarında adli işlemlere başlandığı bildirildi.

ÖRGÜTSEL DÖKÜMANLAR..

Yakalanan şahıslarla birlikte çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ile iki ruhsatsız tabanca, dört tüfek ve 372 fişeğin ele geçirildiği vurgulanan açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğünün her türlü terör örgütüne karşı mücadelesini aralıksız devam edeceği kaydedildi.

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