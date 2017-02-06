ABD Başkanı Donald Trump federal yargıcı suçladı

ABD Başkanı Donald Trump, yedi ülkeye getirdiği seyahat yasağını engelleyen yargıcı hedef tahtasına koydu.

Bir şeyler olması halinde Amerikalıların mahkemeleri suçlaması gerektiğini savunan Trump, ayrıca sınır görevlilerine Amerika'ya giren herkesi 'çok dikkatli' bir şekilde kontrol etmeleri talimatını verdiğini söyledi.

"BİR ŞEY OLURSA MAHKEME SİSTEMİNİ SUÇLAYIN"

"Bir yargıcın ülkeyi böylesine tehlikeye atabileceğine inanamıyorum. Bir şey olursa onu ve mahkeme sistemini suçlayın. İç güvenlik Bakanlığı ülkeye gelenleri çok dikkatli bir şekilde araştırmaları talimatı verdi. Mahkemeler işimizi çok zorlaştırıyor."

TRUMP, O YARGICA 'SÖZDE YARGIÇ' DEMİŞTİ

Trump daha önce de yasağı kaldıran Seattle'da görevli federal yargıç James Robart'a 'gülünç' ve 'sözde yargıç' demişti.

MAHKEME, TRUMP'IN VİZE YASAĞININ KONULMASI TALEBİNİ REDDETMİŞTİ

Federal Temyiz Mahkemesi, Trump yönetiminin seyahat yasağının yeniden konulması talebini reddetmişti. Böylece Trump'ın, ABD vizesi olsa da Irak, İran, Suriye, Libya, Somali, Sudan ve Yemen vatandaşlarına konulan ülkeye giriş yasağı, konu tam anlamıyla mahkemede görülene dek askıya alınmış olundu.