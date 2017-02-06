Arabistan tarihinde bir ilk!

Suudi Arabistan, tarihinde ilk kez Kadınlar Günü'nü kutladı. 3 gün süren toplantılar başken Riyad'daki Kral Fahd Kültür Merkezi'nde yapıldı.

Toplantılarda kadınların araba kullanma hakkı ve ülkede kadınların seyahat etmek ve çalışmak da dahil birçok konu için erkeklerden resmi izin almasını gerektiren sistem tartışıldı.

Suudi kraliyet ailesinden kadınların da katıldığı toplantıda, Prenses Al-Jawhara, kadınların eğitimdeki rolü konulu bir panele ev sahipliği yaptı.

Dünya Ekonomik Forumu'nun araştırmasına göre, cinsiyet eşitliğinde 145 ülke içerisinde 134. sırada yer alan Suudi Arabistan'ın kraliyet ailesi kadınlara yönelik çok sert kısıtlamalar nedeniyle eleştiriliyor.

Kadınların araba kullanmasının yasak olduğu tek ülke konumunda bulunan Suudi Arabistan'da ayrıca kadınlar için 'gardiyanlık' sistemi bulunuyor. Sisteme göre her kadının kendisine evlenmek, okumak, çalışmak veya seyahat etmek gibi konularda resmi izin verecek bir erkek gardiyana sahip olması gerekiyor. Bu gardiyanlar genelde kadınların kocası, babası veya erkek kardeşi oluyor.

Geçtiğimiz yılın son günlerinde, bu sistemin sona erdirilmesi çağrısı yapan Suudi bir erkek 1 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Bu şartlar altında Kadınlar Günü etkinliğinin yapılması ve bu etkinliğe kraliyet ailesinden katılım olması ülkedeki reform umutlarını arttırmış görünüyor.