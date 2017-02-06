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Almanya'dan Demirtaş'a mektuplu davet!

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Almanya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, HDP’nin tutuklu Eş Başkanı Selahattin Demirtaş' yazdığı mektupta başkent Berlin’e onur konuğu olarak davet etti.
Almanya'dan Demirtaş'a mektuplu davet!
Almanya'dan Demirtaş'a mektuplu davet! Almanya'dan Demirtaş'a mektuplu davet! Almanya'dan Demirtaş'a mektuplu davet!

Almanya'nın hükümet ortağı Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) Genel Başkanı Gabriel, Demirtaş'ı, cezaevinde olduğunu ve gelemeyeceğini bilmesine rağmen dayanışma amacıyla 12-13 Mart'ta Berlin'de düzenlenecek 'Geleceğimizi Şekillendirmek — Özgürlük, Adalet ve Dayanışmanın Hüküm Sürdüğü Bir Dünya İçin' başlıklı konferansa onur konuğu olarak davet etti.

'SEVGİLİ SELAHATTİN…'

Gabriel, davetini imzaladığı 30 Ocak 2017 tarihli resmi bir mektupla HDP'ye iletti. Daha önce de görüştüğü Demirtaş'a 'Sevgili Selahattin' diye seslenen Alman Dışişleri Bakanı, "Seni Berlin'de ağırlamak benim için çok büyük bir zevk olacaktır" dedi. Gabriel ayrıca Demirtaş'a, 'güçleri birleştirme ve görevlerin üstesinden gelme' çağrısı yaparak, "Seni aramızda görmek için sabırsızlanıyorum" diye seslendi.

ÖZSOY, HEZER VE DORU DA KATILACAK

Gabriel'in mektubunu, HDP Dış İlişkilerden Sorumlu Eşbaşkan Yardımcısı Hişyar Özsoy yanıtladı. Özsoy, davet için teşekkür etti, Demirtaş'ın içinde bulunduğu durumu açıkladı ve konferansa Van Milletvekili Tuğba Hezer, kendisi ve HDP Avrupa Temsilcisi Faruk Doru'dan oluşan bir heyetle katılmaktan mutluluk duyacaklarını belirtti.

Eski Avrupa Parlamentosu Başkanı ve Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) başbakan adayı Martin Schulz'a 'yeni siyasi kariyerinde' HDP adına başarı dileklerini de ileten Özsoy, Gabriel'in davetinin Demirtaş'a avukatları üzerinden iletileceği bilgisini de verdi.

13 Kasım 2009'da SPD Genel Başkanlığı'na seçilen Gabriel, 17 Aralık 2013'ten bu yana Başbakan Yardımcısı, 27 Ocak 2017'den bu yana ise Almanya Federal Dışişleri Bakanı. Deneyimli siyasetçi, 1999-2003 yılları arasında Aşağı Saksonya Başbakanlığı, 2013-2017 yılları arasında ise Federal Ekonomi ve Teknoloji Bakanlığı yapmıştı.

HDP Eşbaşkanı Demirtaş, Sigmar Gabriel'le daha önce 29 Eylül 2016'da Berlin'de, yine Alman bakanın resmi daveti üzerine görüşmüştü.

SPUTNİK

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