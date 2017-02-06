06 Şubat 2017 Pazartesi10 C.Evvel 1438
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Türk askeri El Bab'ı tamamen kuşattı

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Türk askeri El Bab'ı tamamen kuşattı
AFP haber ajansının son dakika olarak duyurduğu haberde, El Bab'ın 'tamamen kuşatıldığı' açıklandı.
Türk askeri El Bab'ı tamamen kuşattı Türk askeri El Bab'ı tamamen kuşattı Türk askeri El Bab'ı tamamen kuşattı

AFP'nin bugün geçtiği son dakika haberine göre, Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Esed güçlerinin ele geçirdiği kritik bir bölgenin daha DEAŞ'ın kontrolünden çıkmasının ardından, terör örgütünün Halep'teki son kalesi El Bab'ın "tamamen kuşatma altına alındığını" belirtti.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi’nin açıklamasında, El Bab ile Rakka arasındaki tek ve son ana yolun da rejim güçleri ve beraberindeki milisler tarafından ele geçirildiği belirtildi.

Açıklamada,"El Bab şu an güneyden rejim; doğu, batı ve kuzeyden de Türk güçleri ve muhaliflerce tamamen kuşatıldı" denildi.

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