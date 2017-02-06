Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre TFF'nin Riva'daki merkezinde bulunan Orhan Saka Salonu'nda gerçekleştirilecek kura çekimi, saat 13.00'te başlayacak.
Kura çekimine Son 16 Turu'nda rakiplerini eleyerek Çeyrek Finale yükselen; Sivasspor, Kayserispor, Çaykur Rizespor A.Ş., Medipol Başakşehir FK, Akhisar Belediye Gençlik ve Spor, Atiker Konyaspor, Kasımpaşa ve Fenerbahçe A.Ş. katılacak.
06 Şubat 2017 Pazartesi10 C.Evvel 1438
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Kupada kura çekiminin tarihi belli oldu!
Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre TFF'nin Riva'daki merkezinde bulunan Orhan Saka Salonu'nda gerçekleştirilecek kura çekimi, saat 13.00'te başlayacak.
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